Fünf Jahre ist es her, seitdem der RB Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen ist. An guten Platzierungen mangelte es seit dem Aufstieg nicht. Gleich die erste Bundesligasaison konnte als Vizemeister beendet werden, die schlechteste Platzierung war Rang sechs im zweiten Ligajahr. Und auch in der aktuellen Saison sieht es nicht nur so aus, als wollen die Bullen oben angreifen. Nein, sie setzen den Plan fulminant um. Aber wie sieht es mit der Meisterschaft aus? Klappt es in diesem Jahr?

Wie steht es um das Team?

Es war nicht ganz sicher, wie Leipzig den Abgang von Timo Werner verkraften würde. Immerhin war es Werner, der in den vergangenen Jahren treffsicher das Zielwasser trank und den Ball dort versenkte, wo er hingehörte. Und klappte es nicht mit dem Toreschießen, so gab Werner die Vorlagen. Dann war er plötzlich weg. Und Leipzig?

• Siegreich - Leipzig schießt den Gegner nicht klassisch ab, wobei Ausnahmen die Regel bestätigen. Bislang hat das Team 15 Tore in der Liga geschossen, was vollends reicht, wenn der Gegner nicht mehr schießt.

• Zuverlässig - 3-1, 1-1, 4-0, 0-2, 2-1 und 3-0 - das sind die bisherigen Punkteausbeuten in der Saison. Neben dem Unentschieden gegen Leverkusen steht nur eine Niederlage auf dem Konto.

• International - abgesehen von der eindeutigen Niederlage bei Manchester United ist Leipzig in der Champions League überaus erfolgreich. Istanbul konnte mit 2-0 geschlagen werden, zuletzt wurde Paris Saint Germain gezeigt, dass es in Leipzig nichts zu holen gibt.

Die Verstärkungen und die Umstrukturierungen in der Mannschaft konnten Werners Lücke also doch schließen. Leipzig mag nicht furios und haushoch siegen, doch was ist der Fußballspruch schlechthin? ›Später fragt eh niemand mehr, wie du gewonnen hast.‹

Wie sieht das Programm aus?

Leipzig hat noch etliche Brocken vor sich. Die bisherigen Ligapartien können durchaus als lockeres Schaulaufen bezeichnet werden. Denn ein Verein wie Hertha BSC mag zwar Ansprüche haben, diese finden auf dem Weg der Umsetzung jedoch selten in die Füße der betreffenden Spieler.

Fakt ist, spannende Wettkämpfe mit den echten und offensichtlichen Rivalen stehen erst noch bevor:

• Borussia Dortmund - bis zu diesem Spiel ist es noch lange hin, denn es findet erst direkt nach der Winterpause statt. Allerdings stehen die Zeichen für einen Sieg gut, immerhin hat Leipzig im Hinspiel das Heimrecht.

• Bayern München - mit einem Tag vor Nikolaus könnte Leipzig in München den Bayern bereits die Rute zeigen.

• Weitere Rivalen - gegen Leverkusen konnte bereits ein Unentschieden erzielt werden, gegen Mönchengladbach ging das Spiel knapp verloren aus. Aktuell sind die Mitstreiter um den Meistertitel rar gesät, denn die Tabelle ist wohl kaum aussagekräftig. Die Gefahr, dass Union Berlin an Leipzig herankommt, dürfte sehr gering sein.

Ein nicht ganz so einfaches Spiel steht am nächsten Spieltag an. RB Leipzig muss nach Eintracht Frankfurt. In der vergangenen Saison war in Frankfurt nicht viel zu holen und auch im Pokal war das Aus in der Commerzbankarena besiegelt.

Aber was sagen denn diejenigen über das Potenzial Leipzigs, die tagtäglich mit Chancen zu tun haben? Die Buchmacher setzen Leipzig meist auf den Platz hinter Dortmund.

Wer gehört noch zu den Favoriten?

Im Grunde genommen geht es in der Bundesliga für die Favoriten nicht nur darum, den Meistertitel zu erringen, sondern den ewigen Meister von dessen Stammplatz zu drängen. Fans würden vermutlich nicht vom Meistertitel sprechen, sondern davon, die Bayern verdrängt zu haben. Spannung kam in den letzten Jahren kaum noch auf. Jeder Club, der die Bayern zumindest punktetechnisch ärgert, wird mit Wohlwollen angenommen. Auch der beste Buchmacher geht aktuell sicherlich davon aus, dass die Bayern der Meisterfavorit sind. Doch das kann sich im Laufe der Saison noch ändern, weshalb wettbegeisterte Fans die Quoten im Auge behalten sollten.

Aber wie steht es allgemein um die Favoriten?

• Keine Aussagekraft – zu normalen Zeiten könnte Mitte November klar gesagt werden, wer sich zu den Favoriten zählen darf. Aktuell leben die Favoritenrollen jedoch von ihren Platzierungen der vergangenen Jahre, was sich nicht unbedingt auf dem Tabellenrang widerspiegeln muss. Die Saison steht, umgerechnet auf normale Jahre, noch auf Anfang Oktober. Es sind erst sieben Spiele gemacht.

• Aktueller Stand – nähme man den aktuellen Punktestand, hießen die Verfolger der Bayern: Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Union Berlin, Mönchengladbach, Wolfsburg. Leipzig ist mit nur zwei Zählern Rückstand zumindest nah an den Bayern dran und konnte übergangsweise schon die Luft der Tabellenspitze schnuppern.

• Ausschlüsse – während es schwierig ist, nach nur sieben Spielen Favoriten zu benennen, so lassen sich schon sehr zielsicher Ausschlüsse aufzählen. So wird Schalke 04 sicherlich nicht ins Meisterrennen eingreifen, was auch für Köln und Mainz gilt. Große Ambitionen haben Hoffenheim und auch Hertha BSC – ob es gelingt, ist aktuell mehr als fraglich.

RB Leipzig hat, neben Dortmund, die besten Chancen. Der Club muss es nur schaffen, die enorme Belastung in diesem Jahr durchzustehen und sich notfalls auf einen scharfen Wettbewerb konzentrieren.