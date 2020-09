Bestätigter Corona-Fall an Kindertagesstätte

Freital. In der städtischen Kindertagesstätte "Am Albertschacht" in Freital-Wurgwitz gibt es einen bestätigten Corona-Fall bei einer Erzieherin. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird ein Großteil der Erzieher, die in direktem Kontakt mit der infizierten Person standen, sowie die Kinder in der Gruppe der Erzieherin in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Die Ansteckung im vorliegenden Fall erfolgte außerhalb der Kita. Die Kita ist am Freitag, 4. September sowie am Montag, 7. September, aufgrund von regulär geplanten Schließtagen nicht geöffnet. Die Stadt prüft darüber hinaus, ob ab Dienstag, 8. September, eine Notbetreuung mit dem verbliebenen und gegebenenfalls zusätzlichem Personal realisiert werden kann. Eltern müssen jedoch damit rechnen, dass die Einrichtung für 14 Tage geschlossen bleibt und werden gebeten, bereits jetzt Möglichkeiten für eine alternative Betreuungsmöglichkeit zu suchen. Die Stadt wird am Montag über die Situation und die weitere Verfahrensweise informieren. Der im gleichen Gebäude befindliche Schulhort und die Schule sind derzeit nicht von den Maßnahmen betroffen. In Abhängigkeit der Ergebnisse weiterer Tests werden bei Bedarf weitere Maßnahmen getroffen. Bei Fragen und Unsicherheiten bezüglich der Corona-Situation können sich Eltern an das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises unter Tel. 03501/5154615 wenden. (pm/Stadt Freital)