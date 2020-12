Akrobaten hoffen aufs nächste Jahr

Hoyerswerda. Von den aktuellen Veranstaltungsabsagen ist auch die traditionelle Weihnachtsshow der Sportakrobaten betroffen.Dabei haben sich die Sportlerinnen und Sportler bereits seit August auf das große Event vorbereitet. Wieviel Kraft, Schweiß und Training in der 90-minütigen Show steckt, weiß wohl jeder, der schon einmal dabei sein konnte. »Es ist für uns der krönende Jahresabschluss in jedem Jahr, bei dem einfach alle Sportakrobaten auf der Bühne stehen dürfen, vor 800 Zuschauern – in den letzten Jahren gleich zwei Mal hintereinander«, erinnert sich das Sportclub-Team. Dass es in diesem Jahr anders läuft, war allerdings abzusehen. »Schon im Sommer haben wir mit der Lausitzhalle überlegt, welches Konzept wir für die Show entwickeln können und haben Lösungen gefunden. Weniger Zuschauer, wie schade.« Aber wie wichtig solch eine Show für die etwa 70 Sportakrobaten in einem Jahr, in dem es keine Deutschen Meisterschaften und Landesmeisterschaften gab, in dem die Weltmeisterschaft mit dem topvorbereiteten Damenpaar Lena Bednarz und Selima Wardin ausgefallen ist – das ist nachvollziehbar. Und trotzdem: es wird die Show geben! Zum nächstmöglichen Termin im neuen Jahr soll das Programm dann in der Lausitzhalle gezeigt werden. Sicherlich nicht mehr unter dem Titel »Weihnachtsshow«. Doch die Sportakrobaten sind kreativ und lassen sich dafür sicherlich noch etwas Passendes einfallen.Die Eintrittskarten behalten auf jeden Fall ihre Gültigkeit. Allerdings sind auch Kartenrückgaben in der Vorverkaufsstelle der Lausitzhalle möglich. Infos zu den Kassenöffnungszeiten unter 03571/ 904105. Von den aktuellen Veranstaltungsabsagen ist auch die traditionelle Weihnachtsshow der Sportakrobaten betroffen.Dabei haben sich die Sportlerinnen und Sportler bereits seit August auf das große Event vorbereitet. Wieviel Kraft, Schweiß und Training in…