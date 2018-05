Winnetou-Alarm auf der Felsenbühne

Der edle Häuptling der Apachen steht im Mittelpunkt eines Festes zum Saisonstart auf der Felsenbühne Rathen. Das Naturtheater brachte 1938 als erstes überhaupt Karl May auf die Bühne und hat damit deutschlandweit die längste Tradition, heißt es von den Landesbühnen Sachsen, die die Bühne seit Jahren bespielen. Vor 80 Jahren ritten Helden des Abenteuerschriftstellers erstmals nach Episoden im "Schatz im Silbersee" in Rathen.

Zum Jubiläum am Sonnabend werden zahlreiche ehemalige Darsteller der vergangenen Jahrzehnte und ein besonders prominenter Gast im Kurort, das ab 11 Uhr ein großes Winnetou-Fest feiert, erwartet. So begrüßen die Landesbühnen Sachsen und die Gemeinde Jürgen Haase (59), der in diesem Sommer Old Shatterhand spielt und der über 30 Jahre Karl-May-Geschichte im Schatten des Basteifelsens mitgeschrieben hat, und Herbert Graedtke (76). Haase als Winnetou und Graedtke als Old Shatterhand erlebten 1984 als erstes Blutsbrüder-Paar der DDR im "Schatz im Silbersee" Wild-West-Abenteuer auf der Felsenbühne.

Auch die Schauspieler Olaf Hais (52), Jean-Marc Birkholz (44), Marc Schützenhofer (42), Peter Mohr (49) und Michael Berndt-Cananá (38), die nach Jürgen Haase die Winnetou-Rolle übernahmen, sind dabei. Alle freuen sich besonders auf Gojko Mitic (77). Der "DEFA-Chefindianer" und "Winnetou des Ostens", der 1992 auf der Freilichtbühne Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) auf Pierre Brice (1929-2015) als Apachen-Häuptling gefolgt war, hat sich angekündigt.

Ab 15 Uhr geben alle einstigen Darsteller auf der Felsenbühne eine Stunde lang Autogramme. 16 Uhr wird dann das von Olaf Hörbe nach Karl May neu inszenierte Abenteuerstück "Winnetou I" uraufgeführt. Nach dem Schlussapplaus, gegen 18 Uhr, wollen die alten und neuen Winnetous gemeinsam mit Gojko Mitic die Friedenspfeife auf der Bühne rauchen, ehe sich die Schauspieler zum gemeinschaftlichen Winnetou-Treffen in den Biergarten "Am Bach" zurückziehen wollen.

Bereits ab 11 Uhr gibt es zum Winnetou-Fest im Kurort Rathen beidseitig der Elbe zahlreiche Aktionen für kleine und große Besucher, so Bogenschießen mit der Rathener Bogengilde (Oberrathen), das Karl-May Museum Radebeul präsentiert sich, Linedance-Shows sind im Biergarten "Am Bach" zu bewundern, das THW bietet Bootsfahrten auf der Elbe, an der Bühne der Lebenshilfe steigt ein Talentefest mit der Musikschule Sächsische Schweiz, Kinder können sich schminken lassen und Gäste auf Bullen reiten und vieles andere mehr.