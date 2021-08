Vandalismus in Graupa

Online custom essays, term papers, research papers, reports, reviews and homework assignments. Professional Creative Writing Free Course offers high quality and Eine Gruppe von unbekannten Halbstarken hinterließ am Sonntagmorgen des 15. August eine Spur der Verwüstung durch Graupa. Das Ziel ihrer Aggression waren dabei zwei Leitpfosten und mindestens sieben weitere Verkehrsschilder, die umgebogen, aus der Verankerung gerissen oder abgebrochen worden sind.

Die Gruppe machte sich vom Schlosspark Graupa auf und zog über die Lindenallee bis nach Pirna-Copitz. Gegen 4 Uhr sind die bisher Unbekannten von Anwohnern gehört worden, wie sie – vom Schlosspark kommend – die Lindenallee weiter in Richtung Kastanienallee liefen. Auf ihrer Tour der Zerstörung mussten auch mehrere Vorfahrtsschilder daran glauben, die durch provisorische Schilder ersetzt wurden.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich muss zunächst die Gemeinde beziehungsweise der Steuerzahler für den entstandenen Schaden aufkommen.

Die Polizei ist dankbar für sachdienliche Hinweise unter Tel. 3501/519224