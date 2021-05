Der 8. Mai â€“ der Tag der Befreiung

http://www.nutritiamea.ro/?do-i-need-a-business-plan - Receive an A+ grade even for the most urgent writings. Get main tips as to how to receive the best essay ever Benefit Dieser Tag war tatsächlich ein Tag der Befreiung. An diesem Tag wurde Europa von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft befreit und der mörderische 2. Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands beendet. Auf dem russischen Ehrenfriedhof der Gefallenen in Pirna initiierte der Ortsverband DIE LINKE eine würdevolle Feierstunde aus Anlass des 76. Jahrestages des Endes des zweiten Weltkrieges.

Nach der Eröffnung der Feierstunde erinnerte Sonja Pick Vorstandsmitglied VVN/BdA daran, wie es damals 1945 in Pirna war, der Tag der Befreiung vom Hitlerregime. Günter Tischendorf trug das Gedicht von Jewgeni Jewtuschenko „Meinst du die Russen wollen Krieg" vor. Ein Grußschreiben von Dr. Hannelore Danders, Vorsitzende der Gesellschaft zur Hilfe für Kriegsveteranen in Russland e.V., die wegen Corona nicht kommen konnte, wurde verlesen.

Mit dabei auch Klaus Fiedler, Koordinator der SPD-AG Elbe-Labe. „Der 8. Mai ist eine Zäsur in der Entwicklung unserer Geschichte. Seit diesem Tag erleben wir die längste Friedensperiode, die es jemals in unserer Geschichte gegeben hat. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus und wachsam gegen die Extremisten" mahnte auch er.

Auf dem Ehrenfriedhof kam ein neuer Gedenkstein dazu. Denn auch nach 76 Jahren kamen über Recherchen im Raum Pirna neue Fakten zu gefallenen Sowjetsoldaten zutage. Vier neue Namen sind auf dem Gedenkstein nun eingraviert. Im Anschluss legten die Teilnehmer am Ehrenmal Blumengebinde nieder. (caw/fi)