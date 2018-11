Ein Stück Geschichte auf Litfasssäulen

Faschingsauftakt in der Hofewiese

Langebrück. ...mit Latollka, Schlüsselübergabe, Gaudi und Ponyreiten mit verkleideten Pferden Am Sonntag, 11.11., Punkt 11:11 Uhr, lädt der Langebrücker Karnevalsverein Latollka zum Faschingsauftakt in die Hofewiese ein. Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) übergibt dabei symbolisch den Rathausschlüssel an Karnevalspräsident Thomas…