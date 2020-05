Ausstellungsbeginn in Dittersbach

Rathaus: Ämter öffnen, aber Terminvergabe

Dresden. In die Ämter der Stadtverwaltung nd in die zehn Bürgerbüros kehrt ab 4. Mai wieder Leben bzw. Publikumsverkehr ein. Allerdings gibt es auch hier eine Reihe von Einschränkungen. So gilt * Maskenpflicht für die Besucher * das Einhalten des Mindestabstandes von 1,50 Meter * in verschiedenen Verwaltungsgebäuden werden Trennscheiben aus Plexiglas installiert, Laufwege markiert und Sicherheitspersonal eingesetzt * um Warteschlangen zu vermeiden können Bürger nur nach vorheriger Terminvereinbarung Sprechzeiten und Beratungen wahrnehmen Die aktuelle Erreichbarkeit sowie die Kontaktdaten der einzelnen Ämter und Einrichtungen finden Sie unter www.dresden.de/erreichbar.