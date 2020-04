Median-Klinik schließt kurzzeitig

Bessere Fahrgastinformation an Umsteigepunkten

Bad Schandau. Aufmerksame Fahrgäste haben sie bestimmt schon gesehen: An drei wichtigen Knotenpunkten im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) informieren neue elektronische Tafeln über die nächsten Abfahrtszeiten. Kommunen und VVO haben dafür rund 90.000 Euro investiert. Zwei dieser Tafeln stehen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Eine komplett neue Anzeige entstand an der Haltestelle »Elbkai« in Bad Schandau. Dort fahren sieben Buslinien des Regionalverkehrs Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) sowie die Fähren zum Bahnhof und nach Krippen. Am Busbahnhof Freital-Deuben, Treffpunkt von zwölf Buslinien sowie Umsteigepunkt zur S-Bahn S3 und der Regionalbahn RB 30, wurde die sich seit 2004 in Betrieb befindliche Anlage gegen eine moderne Version ausgetauscht. Die neuen Anzeigen sind durch größere Schrift lesefreundlicher und zeigen die nächsten elf Abfahrten dank Anbindung an das regionale Betriebsleitsystem (RBL) der Unternehmen und des VVO in Echtzeit an. In den nächsten Monaten werden weitere zehn Haltestellen im VVO-Gebiet mit 20 neuen, kompakteren Anzeigen ausgestattet.

