Furchtbarer Crash auf S 173

Ab heute weihnachtet es auf dem Hauptmarkt

Bautzen. In diesem Moment tritt sie ihre letzte Reise an: die 14 Meter hohe Blaufichte aus dem Garten der Bautzener Familie Birnbaum. Die letzte wird zugleich ihre schönste Reise sein. Denn auf dem Hauptmarkt wird die Blaufichte in den kommenden Tagen mit 80 Herrnhuter Sternen geschmückt. In voller Pracht wird sie mit dem Beginn des 636. Bautzener Wenzelsmarktes erstmals am Freitag, 29. November, hell erstrahlen. Ab ca. 17 Uhr verkündet König Wenzel IV. das Marktrecht – anschließend werden die Sterne am Weihnachtsbaum zum Leuchten gebracht.