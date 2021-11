Wir brauchen Licht!

Auch im zweiten Coronajahr scheint eine normale Adventszeit kaum möglich. Zumindest beim Thema Weihnachtsmärkte gab die Politik in diesem Jahr eine garantierte Zusage für die Durchführung dieser, was in einer Sonderregelung der sächsischen Corona-Schutzverordnung festgeschrieben worden ist. Diese läuft allerdings schon Ende November aus. Zudem wächst die Verwirrung um die Weihnachtsmärkte kurz vor deren Öffnung nochmals an und Ministerpräsident Kretschmer drängt aufgrund einer weiterhin angespannten Pandemiesituation bereits zur Absage der Märkte.

Canalettomarkt findet statt

Doch der Marktbetreiber, die Agentur »Plan de Saxe«, und die Stadt Pirna halten nach wie vor an der Öffnung des Canalettomarktes fest. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und die ersten Buden befinden sich im Aufbau. Am 23. November soll der Canalettomarkt dann vom diesjährigen Weihnachtskind Thea gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke, dem Weihnachtsmann und Canaletto um 16:30 Uhr offiziell eröffnet werden. Dabei wird auch die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes feierlich angeschaltet werden. In diesem Jahr öffnet der Canalettomarkt vom 23. November bis zum 23. Dezember und dann noch einmal vom 27. Dezember bis zum 2. Januar 2022., täglich von 11 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag sogar bis 21 Uhr.

Die Adventszeit in Pirna wird zudem durch Lichtelführungen erhellt, bei denen die Gäste mit einer kleinen Laterne die malerischen Altstadtgassen erkunden werden. An den Adventswochenenden findet die Führung jeweils Freitag und Samstag um 16 Uhr statt.

Weihnachtsmärkte im Landkreis

Während vielerorts noch um die Ausrichtung ihrer Weihnachtsmärkte gebangt wird, hat Heidenau seinen Weihnachtsmarkt schweren Herzens absagen müssen. Ursprünglich sollte dieser vom 26. bis 28. November stattfinden.

Stattfinden wird aber wohl der Soziale Weihnachtsmarkt in Pirna-Sonnenstein. Er ist für das Wochenende des 11. und 12. Dezember geplant. Auf dem Gelände der Heilpädagogischen Kindertageseinrichtung Regenbogenhaus am Varkausring 108 wird er jeweils von 14 bis 18 Uhr seine Pforten öffnen. Anliegen des Marktes ist vorweihnachtliche Stimmung für den kleinen Geldbeutel zu bieten. Da es sich um eine geplante Besucherzahl unter 1000 handelt, gelten nach der aktuellen Corona-Schutzverordung (Stand: 18.11.2021) keine konkreten Hygienevorschriften oder Einschränkungen.

Der Potschappler Advent, Freitals sozialer Weihnachtsmarkt, soll dieses Jahr am 11. und 12. Dezember durchgeführt werden. Geplant ist der Markt in diesem Jahr unter freiem Himmel auf dem Bahnhofsvorplatz. Damit möchte man die Corona-Schutzvorschriften für Innenräume umgehen.

Währenddessen laufen auf der Festung Königstein schon die Vorbereitungen für den »Historisch-Romantische Weihnachtsmarkt: Königstein – ein Wintermärchen«. Die Buden sind im Aufbau, das Festungsareal wird weihnachtlich geschmückt. Doch noch ist unklar, ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – der Markt in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann.

In Wilsdruff ist das Lichterfest aufgrund der aktuellen Situation in einen verkaufsoffenen Sonntag umgewandelt worden. Die gewohnte Veranstaltungsbühne und das Feuerwerk wird es deshalb nicht geben. Am 28. November wird daher von 14 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag in weihnachtlicher Atmosphäre mit Bratwurst und heißen Getränken eingeladen.