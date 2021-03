Expert best site for people who need help to Write Essay, Term Paper, Thesis or Homework. Hire an Expert Writer to Complete your Papers Online. Der Verwaltungsstab im Landkreis verweist in Sachen "Kindertagesstätten" auf die Sächsische Coronaschutz-Verordnung. Dort heißt es: „Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einem Landkreis oder in einer Kreisfreien Stadt an fünf Werktagen in Folge überschritten, ist die Kindertagesbetreuung, außer in Einrichtungen der Kindertagespflege, und die Präsenzbeschulung nach Absatz 1 und 3 Satz 1 in dem Landkreis oder der Kreisfreien Stadt ab der jeweils folgenden Woche unzulässig.“ Demnach könnten, sofern die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis weiterhin über 100 liegt, die Kindertageseinrichtungen ab 29. März schließen. Entschieden sei aber noch nichts, hieß es aus dem Landratsamt. Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 110,8. Die beiden Tage zuvor war sie noch höher.

Die Coranschutz-Verordnung regelt auch die Zuständigkeiten. So muss das Sächsische Staatministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zunächst die Feststellung des Überschreitens treffen. Erst nach der entsprechenden Verfügung und Feststellung durch das Ministerium könne der Landkreis nähere Informationen geben, hieß es.

In anderen Kreisen hatten Eltern erst Freitagabend erfahren, dass die Kita ab Montag dicht ist. Das hatte für viel Ärger gesorgt. Möglicherweise gibt der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge den Familien etwas mehr Zeit. Generelle Schließungen der Kindertageseinrichtungen wolle man selbst zunächst nicht forcieren, teilte der Verwaltungsstab mit.