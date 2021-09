Wahlhilfe mit GÃ¼nther & Hindrich

Um junge Wähler für die Teilnahme an der Bundestagswahl samt U18-Wahl zu animieren, hat der Jugendring des Landkreises die zwei Originale Günther & Hindrich gewinnen können. Diese wurden auf die Kandidatinnen und Kandidaten des Wahlkreises 158 losgelassen, um sie auf ihre urcharmante Art zu jugendrelevanten Themen zu befragen. Die Videoclips der Reihe sind auf dem Youtube-Kanal Jugendring SOE e.V. zu sehen. Die Interviews wurden mit allen Kandidatinnen und Kandidaten geführt, die bis zum 2. Juli nominiert waren. Die im Nachhinein nominierten Kandidaten können sich auf der Wahlparty des Jugendrings am 17. September vorstellen.

Auch das Regierungssystem unseres Landes wird in einem Youtube-Video auf eine nicht ganz so ernst zu nehmende Weise erklärt. Drehort des Videos ist der Fußballplatz des SC Einheit Bahratal-Berggießhübel in Markersbach, die die Aktion mit viel Freude unterstützen. Trainer Holm alias Thomas Mathe erklärt Günther & Hindrich anhand des laufenden Fußballspiels das Regierungssystem: "Die Mannschaft ist der Bundestag, aber wo die spielen, das sagt der Trainer, also ich bin hier der Kanzler und ich bestimmte die guten Spieler, wie bei den Ministern", gibt Trainer Holm eine Lehrstunde. Auch das Bundesverfassungsgericht und der Bundesrat findet hier beim Gebolze seine Entsprechung. "Der Ball ist dann quasi das Gesetz", gibt sich Hindrich verständlich. Ein urkomisches Video mit ernstem Hintergrund - ist doch das Interesse der Jugend an Politik noch ausbaufähig.

"Qual der Wahl am Getränkeregal" heißt ein weiteres Video, bei dem die beiden Wahlerklärer anhand verschiedenfarbiger Getränke sinnbildlich die Wahl von Parteien bezüglich der Wichtigkeit ihres Inhaltes den Zuschauern näherbringen.

Am 17. September ermöglicht der Jugendring SOE e.V. zudem ein persönliches Treffen von Kindern und Jugendlichen mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Park der Musikschule Sächsische Schweiz in Pirna (An der Gottleuba 1). Auf einer großen Leinwand wird die Interviewreihe "Günther & Hindrich holen ab" zu sehen sein. Bei Speis und Trank gibt es die Möglichkeit eines Kennenlernens der Kandidaten, die man zu jeglichen Themen löchern kann. Im Wahllokal vor Ort können zudem Jugendliche unter 18 Jahren ihre Stimme abgeben. Das voraussichtliche Ende der Veranstaltung wird gegen 20 Uhr sein.

Der Jugendring SOE fungiert bei der U18-Wahl als Regionalkoordinator. Dabei unterstützt er Vereine, Jugendclubs und Schulen bei der Eröffnung von Wahllokalen, in denen Kinder und Jugendliche ihre Stimmzettel abgeben können. Bisher haben sich 25 Wahllokale aus dem Landkreis angemeldet. Zudem bewirbt der Verein die U18-Wahl in der Öffentlichkeit und schafft Anreize für junge Menschen, sich mit dem Thema Wahlen auseinanderzusetzen.

