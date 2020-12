VerlÃ¤ngerte Ã–ffnungszeiten bei Pirnas EinzelhÃ¤ndlern

Need How To Write An Illustrative Essay? We are Do My College Algebra, a premium provider of algebra class taking services for discerning clients. Als spontane Reaktion auf den harten Corona-Lockdown, der ab kommenden Montag in Sachsen gilt, sind Einzelhändler der historischen Pirnaer Altstadt ab dem heutigen Mittwoch abends länger für ihre Kunden da. Sie lassen ihre Geschäfte bis einschließlich Sonnabend jeweils bis 21 Uhr geöffnet. Damit wollen sie die Möglichkeit für Weihnachtseinkäufe geben und so dem Christkind unter die Arme greifen.



Die Initiatoren mit dem Citymanagement Pirna verweisen darauf, dass nach den derzeit geltenden Regeln, auch Auswärtige zum Einkaufen aus anderen Landkreisen zum Shoppen nach Pirna kommen könnten, um in den weihnachtlich geschmückten Gassen und Straßen zu bummeln und sich in den kleinen, meist inhabergeführten Geschäften, bevor die ab Montag schießen müssen, umzuschauen. Die Händler würden sich auf jeden Besuch freuen und dafür bedanken, dass sie lokal einkaufen.

Das Citymanagement hat übrigens erstmals einen Schaufenster-Adventskalender in Pirna initiiert. In je einem der zahlreichen Geschäfte, an dem mit Kreidestift die Zahl des Adventskalenders an das Schaufenster gemalt wurde, gibt es jeweils am Kalendertag ein süßes Präsent. Außerdem winkt beim Einkauf in diesem Geschäft ein kleines Überraschungsgeschenk.