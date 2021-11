Tanzen bis die Feuerwehr kommt

Dj Ohrkan und Pierre Laminar sind dafür bekannt, dass sie ihren »Klangkeller 2.1« von den außergewöhnlichsten Orten live senden. So legten sie schon auf dem Dach des Oertel Gerüstbaus und im Polizeipräsidium Pirna auf.

Live aus Hauptfeuerwache in Pirna

Diesmal wollen Dj Ohrkan und Pierre Laminar nichts anbrennen lassen und senden live aus der Hauptfeuerwache in Pirna.

Am 6. November wird es dann ab 20 Uhr wieder Charts, House, Electro, Techno, Remixe und Mash Up auf die Ohren geben. Als Gast ist diesmal Dj Felix Arnold mit am Start.

Am Samstag kostenlos einschalten auf:

www.twitch.tv/ohrkan