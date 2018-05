Stolpen-Wette: Jetzt wird's ernst!

Die Jubiläums-Fete in Stolpen wirft schon länger ihre Schatten voraus: Mit vielen Aktionen, wie dem »8.000 Kilometer-Lauf« oder den »800-gute Taten«, wird sich auf den runden Geburtstag eingestimmt. „Das Jubiläum soll im Herzen der Stolpener einen festen Platz finden, der mit guten Gefühlen wie Freude, Optimismus und Stolz verbunden ist. Natürlich freuen wir uns aber auch über viele Gäste“, sagte Bürgermeister Uwe Steglich.

Am 2. Juni wird es nun ernst. Gesucht werden 800 kostümierte Menschen, die 13 Uhr bis 15.30 Uhr, auf dem Stolpener Marktplatz gemeinsam den Geburtstag feiern. »Wir freuen uns über alle, die im historischen Gewand dabei sind. Es ist aber kein Muss. Zur Not geht auch ein Faschingskostüm«, erklärte Annett Immel von der Tourist-Information. Ein weiterer Höhepunkt ist der historische Festumzug am 10. Juni, ab 13 Uhr. 40 Bilder mit rund 1.000 Mitwirkenden lassen acht Jahrhunderte Stolpener Geschichte lebendig werden.

Apropos: Die erste urkundliche Erwähnung Stolpens ist erst auf das Jahr 1222 datiert. Damit stünde der 800. Geburtstag erst in vier Jahren ins Haus. Die Stolpener haben für ihre Jubiläumsfeste allerdings schon immer 1218 als Referenzjahr genutzt. Überliefert ist, dass Bischof Bruno II. diesen Flecken Land von einem Slawen Moyko kaufte, eine erste Burganlage übernahm und sie zum Mittelpunkt einer lokalen Herrschaft machte. Das soll im Jahre 1218 passiert sein. So stand es jedenfalls in der Chronik eines Gelehrten, die 350 Jahre später erschien. Leider ging der Kaufvertrag verloren. „Stolpen“ ist ein slawisches Lehnwort und bedeutet so viel wie „Säule“. Womit der auffällig regelmäßige Säulenbasalt von Stolpen gemeint war.

Eine Ausstellung zur Geschichte, Konzerte, Stadtführungen, u.v.m. warten in der Festwoche auf Besucher. Sogar Brummkreisel-Achim ist am 10. Juni, 11 Uhr in Stolpen zu Gast. Zu den offiziellen Gratulanten gehören u.a. Sachsens Ministerpräsident und Dresdens Oberbürgermeister.

Weitere Infos hier: www.stolpen800.de