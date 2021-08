Schlammschlacht in Freital

Purchasing custom writing service online should not be overwhelming even though they are numerous custom writing services Proposal And Dissertation Help Uk Am 22. August ist es wieder soweit: Sachsens größter Hindernislauf findet in Freital am »Hains« Freizeitzentrum statt. Auf ins Schlammbad heißt es dann für Mutige, die sich auf einer Strecke von acht beziehungsweise 16 Kilometern auf knifflige Hindernisse stürzen. Auch für Eltern mit ihren Kindern wird erstmals ein drei Kilometer langes Schlammbad aufgeboten.

Viele Klassiker, wie die »Schlammschlacht«, »Black Mamba« oder der »Hill of Pain« warten auf ihre Bezwinger. Aber auch neue Herausforderungen, wie die »Gecko Wall« oder der »Crawl Shower« bieten Action und Spaß. Was sich hinter den neuen Highlights verbirgt, bleibt aber noch bis zur Veranstaltung geheim.

Neu im Programm ist dieses Jahr der »AOK PLUS Family-CrossDeLuxe«. Auf drei Kilometern warten 17 Hindernisse auf die ganze Familie. Dazu gehören der »MÄC GEIZ –Höllenrausch«, der »AOK PLUS – Schleudergang« oder der »Jeep Crawler«. Besonders glitschig wird’s für alle Kletterwütigen beim Hindernis »Klammeraffe«, das über einen mit Entengrütze gefüllten Teich führt.

Alle Teilnehmer – natürlich auch die Kinder – bekommen eine eigene Startnummer, Zielverpflegung, eine Finisher-Medaille und natürlich ganz viel Schlamm und Spaß geboten.

Ort und Zeit: »Hains« Freital, 22. August, 9 bis 18 Uhr.

Eine Nachmeldung, sofern noch Startplätze verfügbar sind, ist ausschließlich am 22. August vor Ort möglich.