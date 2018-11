Sachsens älterster Crosslauf wird 70

Als in der Nachkriegszeit vor 70 Jahren in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone auch die Sportbewegung langsam wiedererwachte, trafen sich am Rande von Freital im Weißiger Wald einige Sportler zu einem Wettlauf in der freien Natur. Der Lauf wurde fortan jährlich durchgeführt. Crosslauf hieß damals noch Waldlauf und die Veranstalter hießen weder SG Motor Freital noch SG Weißig 1861, die in der heutigen Zeit den Lauf in Kooperation organisieren. Ergebnisse sind von damals ebenso wenig überliefert wie die Namen der Veranstalter.

Am 18. November findet nun der 70. Crosslauf im Weißiger Wald statt. Damit ist diese Laufveranstaltung mittlerweile der älteste Crosslauf Sachsens. Geboten wird alles für die Liebhaber des klassischen Waldlaufes aus allen Altersklassen. Seit Jahren gehen in Weißig neben den eigentlichen Leichtathleten auch Orientierungsläufer, Triathleten und Biathleten an den Start. Zum 70-jährigen Jubiläum erlebt das erst Anfang November übergebene neue Vereinshaus auf dem Weißiger Sportplatz seine Feuertaufe mit der ersten Leichtathletikveranstaltung. Außerdem wird erstmals eine elektronische Zeitmessung mittels Transponder eingesetzt. Start ist 11 Uhr. www.sg-weissig.de