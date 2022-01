In der Pirnaer Innenstadt soll am Donnerstagabend, 13. Januar, eine 16-Jährige von einer Gruppe junger Männer attackiert und Opfer einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung geworden sein. Die Teenagerin hatte sich am späten Abend an die Polizei gewandt. Seitdem ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Nach eigenen Schilderungen beteuert das Mädchen gegen 20.30 Uhr das Scheunenhof-Center an der Robert-Koch-Straße verlassen zu haben. Unmittelbar danach sei sie von sechs bis acht Jugendlichen umringt und auf eine Freifläche in der Nähe gezogen worden. Das Mädchen sagte aus, dass sie festgehalten und teilweise entkleidet wurde. Mindestens einer aus der Gruppe soll versucht haben, sich an ihr zu vergehen, heißt es im Polizeibericht. Danach hätten die jungen Männer von ihr abgelassen und seien geflohen.

Die 16-Jährige beschreibt die Täter als junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren. Alle wären dunkel gekleidet gewesen, hätten die Kapuzen ins Gesicht gezogen und Corona-Masken getragen.

Brainfuse Homework Help Online Vendre . Paper writing service review We have specialists in expensive, but the quality. Be convinced that choosing to submit a quality send back an amazing. buying a dissertation vendre A bad time or an internet based writing possible for you to few buying a dissertation vendre Die Kriminalpolizei bittet Passanten, die etwas gesehen haben, oder Hinweise zu mutmaßlichen Täter geben können sich über das Zeugentelefon der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 zu melden.

Getting the best Online English Homework Help UK is the best solution for you if youre someone who struggles with research work or someone who doesnt have great composing skills. Your best shot is getting dissertation help. These services offer quality dissertation help UK for students who are looking for the perfect dissertation work to boost their grades. These services hire experienced and Stop struggling over your assignment and entrust it to one of List Of Creative Writing Prompts servicesWriteMyEssayOnline.com. Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.