Pirna: Über 100 Berufe an einem Ort

Der Tag der Ausbildung wird am 8. September um 10 Uhr eröffnet und kann bis 15 Uhr besucht werden. Neu ist in diesem Jahr ein Forum mit dem Titel »Schule STOP – Ausbildung GO«, das Berufe in kurzen 10-Minuten-Vorträgen vorstellt. Zudem bieten mehr Firmen als im Vorjahr Mitmachangebote an, die oft auf spielerische Weise einen Einblick in das Berufsbild geben. So können sich die Gäste u.a. beim Schweißen ausprobieren, lernen die Verfahrensweise eines 3D-Druckers kennen oder können ein Fliesenmosaik gestalten. Besonders gefragt sind die Jahrgänge ab der siebten Klasse. Älteren Jahrgängen wird empfohlen, gleich die Bewerbungsunterlagen mitzubringen und überprüfen zu lassen.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, wird das Besucherheft empfohlen. Darin kann nachgeschlagen werden, welche Branchen vertreten sind und wo sich welches Unternehmen befindet.

»Der Ausbildungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Für die Unternehmen gestaltet sich die Suche nach qualifizierten Auszubildenden zunehmend schwieriger«, sagt Landrat Michael Geisler.

Ende Juli, also kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres, waren im Landkreis ca. 400 Berufsausbildungsstellen noch nicht besetzt. Demgegenüber standen aber gerade einmal rund 300 Bewerber, die noch auf der Suche nach einer Ausbildung waren. Für die Jugendlichen ist es von Vorteil, dass die Unternehmen in der jetzigen Zeit aktiv um sie werben müssen. Eine Garantie für den Wunschberuf ist das jedoch nicht. »Hart für etwas zu arbeiten, das einem nicht am Herzen liegt, nennt man Stress. Hart für etwas zu arbeiten, das man liebt, nennt man Leidenschaft. Genau jetzt ist die beste Zeit, sich in dem Beruf zu verwirklichen, der diese Leidenschaft entfacht. Der Tag der Ausbildung bietet bei der Auswahl eine gute Unterstützung«, so der Landrat weiter.

Teilnehmende Branchen und Unternehmen unter: www.landratsamt-pirna.de/tag-der-ausbildung-ausstellerliste.html