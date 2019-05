Pilotprojekt in Kreischa: Alle Kollegen neu

Görlitz: Zwei Diebe festgenommen

Görlitz. In Görlitz wurde am Dienstag zwei Langfinger auf frischer Tat ertappt. Auf der Langenstraße bemerkte ein Hausbewohner einen Einbrecher und auf der Berliner Straße hinderten zwei Damen einen Ladendieb an der Flucht. Einbrecher ertappt und auf der Flucht gestellt Eine schlaflose Nacht hat ein Anwohner der Langenstraße in Görlitz am Dienstag hinter sich gebracht. Ungewöhnliche Geräusche an seiner Haustür hatten den Mann aus dem Schlaf gerissen. Als er nachsah, bemerkte er eine Person im Hausflur, die eilends die Flucht ergriff. Der Bewohner verständigte die Polizei. Zwei sofort eingesetzte Streifenwagen des Polizeireviers Görlitz machten sich auf die Suche nach dem Tatverdächtigen. Auf der Peterstraße stießen die Beamten auf einen Herrn, der sich beim Anblick des Funkwagens duckte. Die Ordnungshüter griffen ihn auf und stellten ihn zur Rede. In seinem Rucksack fanden die Polizisten diverses mutmaßliches Tatwerkzeug, welches auch zu den Aufbruchspuren an der Haustür des Mehrfamilienhauses an der Langenstraße passen könnte. Nun klickten die Handschellen. Auf dem Polizeirevier stellte sich weiterhin heraus, dass gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Ein Richter ordnete aufgrund dessen im Laufe des Dienstags den Einzug in eine Justizvollzugsanstalt an. Entschlossene Passanten ergreifen Ladendieb Ein 26-Jähriger hat am Dienstagmittag das geschäftige Treiben auf der Berliner Straße in Görlitz jäh unterbrochen. Der Mann stahl in einem Laden Waren im Wert von circa 100 Euro und ergriff die Flucht. Dabei rechnete er offenbar nicht mit zwei beherzten Damen, die sich ihm in den Weg stellten, als sie das Aufheulen der Alarmanlage hörten. Schlagend und tretend versuchte der Dieb nun, sich aus dem Griff der Frauen zu lösen. Eine der beiden erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes stieß zufällig hinzu. Er half, den Verdächtigen bis zum Eintreffen alarmierter Polizisten festzuhalten. Hinzueilende Beamte nahmen den 26-Jährigen wenig später vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines einen räuberischen Diebstahls ein.

