Â»Party IslandÂ« in der Kiesgrube

»Party Island« in der Kiesgrube

Pirna. Klangkeller 2.0 am 22. Mai auf der Insel im Badesee Birkwitz. Am Samstag (22. Mai) wird die beschauliche Insel in der Kiesgrube Birkwitz-Pratzschwitz zur virtuellen Party-Location. Denn am Abend werden die DJ´s Ohrkan (Pirna), Pierre Laminar (Heidenau), Felix Arnold (Pirna), S-Bone (Dresden) und Attila…