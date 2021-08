»Offener Brief« an Wirtschaftsminister Dulig

? Are you a student who works a full time job? Don't have the time to write your thesis or dissertation? Try an online Buy Good Essays. With Sehr geehrter Herr Dulig,

Ihre Kampagne gegen unsere Petition in der Tagespresse zeigt Wirkung. Noch nie bin ich auf offener Straße von fremden Menschen so zustimmend angesprochen worden, wie jetzt seit Ihren Äußerungen in zwei Zeitungsartikeln über die Südumfahrung. Eine bessere Werbung konnten Sie gar nicht machen.

Um es gleich konkret zu schreiben, wir haben nur jene Petition des Kreistages Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vom 24. September 2019, die Sie mit der Begründung, nicht zuständig zu sein, an den Kreistag zurückschickten, fast wörtlich an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) weitergereicht. Die Begründung war, dass das Problem damit nicht gelöst ist. Schon nach relativ kurzer Zeit erhielten wir Antwort und im weiteren Dialog wurden Fakten offengelegt, die eine gute Übereinstimmung mit unserer »Philosophie« ergaben.

Zum Beispiel die Verkehrsbelegung im Knotenpunkt mit jeweils 35 Prozent in Richtung Königstein und zur A 17, sowie 30 Prozent in Richtung Pirna. Diese realistische Betrachtungsweise hätte auch damals in der Entwurfsplanung durch jene »Arbeitsgruppe unter Federführung des SMWA« zur Planung eines Kreisverkehrs (KV) gemäß der RAL-Vorschriften führen können. Damit wären alle Fragen der Durchlasskapazität und des Durchgangsverkehrs durch Pirna gelöst worden.

In diesem Zusammenhang hat man die bestehende B 172 als B 172a zur Gemeindestraße abgestuft. Es hieß: »Die beabsichtigte Klassifizierungsänderung der Ortsdurchfahrt ... zur Gemeindestraße ist ein deutliches Indiz für die wesentlich geringere Verkehrsbedeutung im Straßennetz ...« Aus dieser Formulierung ist erkennbar, dass man den regionalen Verkehr in die Kreisstadt, sowie den neuen Verkehr von der A 17 nach Pirna-Sonnenstein total unterbewertet hat. Man hat gewusst, dass »die Knotenpunktform Kreisverkehr zwar geeignet ist, am KP Sonnenstein das prognostizierte Verkehrsaufkommen in einer guten Qualität zu bewältigen, sie wird aber der Zielsetzung der bevorrangigen und reibungsfreien Verkehrsführung im Zuge der B 172 Ortsumgehung Pirna nicht gerecht.«

In einem KV wären alle diese Kriterien selbsttätig gelöst worden! Wieso kamen Ihre Planer nicht auf diesen Gedanken?

In diesem Zusammenhang will ich auf den zweiten Antwortbrief des BMVI an mich verweisen, in dem die Gültigkeit des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) für die B 172 genannt wird. Wir haben dem BMVI die Streckencharakteristik der B 172 ab Pirna-Sonnenstein auf Grund der KP-Folge von fünf KV als durch KV geprägt geschildert und durch die Kreiselkarte bildlich dargestellt. Unser vorgeschlagener »Kreisel-go« bildet das Zentrum dieser drei zu verknüpfenden B 172-Straßenzüge. Eine Ampel stünde dort im krassen Widerspruch zum verkehrsbetrieblichen Ablauf und würde die gesetzlich vorgeschriebene Funktion der Bundesfernstraße zur zügigen Verkehrsführung im weiträumigen Verkehr nicht erfüllen!

Sehr geehrter Herr Dulig, wenn Sie auch jetzt noch schreiben »Der Kreisel hat sich erledigt«, stellen Sie sich selbst ein schlechtes Zeugnis aus.

Alle Ihre vorgebrachten Argumente gegen eine Planänderung, wie Bauverzug, Kosten, neue Planung, Verträge usw. sind durch die Nichtbeachtung der Gültigkeit des FStrG durch die Planer begründet und vom SMWA zu verantworten.Der Planfeststellungsbeschluss ist, bezogen auf die KP-Form ungültig, weil diese nicht dem FStrG entspricht.

Für den Fall, dass doch ein Bauverzug eintritt, haben wir eine Interimslösung durch Nutzung der neuen Trasse in Richtung Königstein ohne Pirna und in Richtung A 17 mit Anschluss aus Pirna-Sonnenstein in der Petition vorgeschlagen. Was jetzt gebaut wird, ist für die nächsten 100 Jahre, da spielen ein bis zwei Jahre Verzug keine Rolle. Wir verlangen aber Gesetzeskonformität und gesicherte Leistung.

Mit Ihrer Meinung müssen Sie sich vor dem Sächsischen Landtag rechtfertigen.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Gottfried Gäbel

