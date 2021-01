Neue Regeln fÃ¼r die QuarantÃ¤ne

Custom Dissertation Help Online. Students looking for help with writing a dissertation paper usually turn to the Internet to get this help. All they have to do is search for Narrative Essay Writing Assignments being offered by a lot of online writing services. The only challenge is in choosing the right one to produce a high quality, original, and Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat zum If you need somebody to help you with your task, you have got to the right lab Distribution Channels Business Plan. We offer reasonable pricing and high quality. Place 19. Januar bis 31. März eine neue Allgemeinverfügung bezüglich der Quarantäne von mit dem Corona-Virus infizierten Personen und Kontaktpersonen der Kategorie I erlassen. Darin wird unter anderem festgelegt, dass eine Verkürzung der Quarantänezeit von 14 auf 10 Tage nicht erfolgen kann, wenn eine neuartige Variante des SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen wurde. Außerdem ist die Bestätigung eines positiven Antigenschnelltests durch einen PCR-Test nicht mehr zwingend erforderlich.

Ausführlich unter: www.landratsamt-pirna.de/corona-bekanntmachungen.html