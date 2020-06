Neue Flaggen weisen auf Stadtjubiläum hin

Freital. Der 100. Stadtgeburtstag im Jahr 2021 und das neue Logo der Stadt Freital sind im Stadtbild nun nochpräsenter. An den Fahnenmasten der Rathäuser in Potschappel und Deuben sowie am Stadtkulturhausist jeweils eine neue Fahne gehisst worden. Die Flaggen in den Maßen 150x400 Zentimeter zeigen imfrischen Design nicht nur das neue Logo und den neuen Slogan „Inmitten der Möglichkeiten“, sondernmit dem Event-Logo auch den Hinweis auf die 100-Jahre-Feierlichkeiten in Freital im kommenden Jahr. Dem vorangegangen war ein Beschluss des Stadtrates. An Beflaggungstagen, die in derBeflaggungsordnung geregelt sind, sind demzufolge weiterhin die offiziellen Flaggen zu sehen. An allenanderen Tagen werden die Flaggen mit Stadtlogo sowie dem Hinweis auf 100 Jahre Freital gehisst. Im Herbst 2019 hat die Stadt Freital ihren neuen öffentlichen Gesamtauftritt vorgestellt. Dieser wirdseitdem schrittweise eingeführt. Die Stadt Freital präsentiert sich damit, besonders in der Vorausschauauf 100 Jahre Freital und den Tag der Sachsen 2021, in einem frischeren und modernerenErscheinungsbild. Das Amtsblatt „Freitaler Anzeiger“ erscheint bereits im überarbeiteten Design. Es istauch schon auf Visitenkarten, Briefbögen, Hinweistafeln, Flyern, Broschüren, Plakaten, denOrtseingangstafeln und seit Neuestem auf der Werbeuhr am Neumarkt zu sehen. Die Anpassung derstädtischen Internetpräsenz und von behördlichen Bescheiden ist in Arbeit. Angewandt wurde der mitder Dresdner Agentur Schröder erarbeitete Gesamtauftritt beispielsweise auch bei der Innengestaltungdes neuen Bürgerbüros der Stadt Freital im Verwaltungsgebäude Bahnhof Potschappel. (pm/Stadt Freital)Der 100. Stadtgeburtstag im Jahr 2021 und das neue Logo der Stadt Freital sind im Stadtbild nun nochpräsenter. An den Fahnenmasten der Rathäuser in Potschappel und Deuben sowie am Stadtkulturhausist jeweils eine neue Fahne gehisst worden. Die Flaggen…

weiterlesen