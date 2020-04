Mundschutz vom Herrenausstatter

Füchse starten Dauerkartenreservierung

Weißwasser/O.L.. Die Lausitzer Füchse starten mit der Dauerkartenreservierung für die Saison 2020/2021. Trotz der ungewissen Situation geht die Liga davon aus, dass der 11. September auch der erste Spieltag der neuen Saison sein wird. So sind die Planungen für den Dauerkartenverkauf auch entsprechend ausgerichtet. Alle Dauerkarteninhaber der letzten Saison wurden in den vergangenen Tagen bereits per E-Mail bzw. Brief entsprechend informiert. Wie auch in den vergangenen Jahren können Dauerkartenbesitzer des Vorjahres ihren Platz der letzten Saison reservieren. Erstmals ist dies, wie auch im Informationsschreiben mitgeteilt, online möglich. Die erste Reservierungsphase wird am 31. Mai beendet. Danach gehen wieder alle freien Plätze in die zweite Reservierungphase und stehen für Neubestellungen zur Verfügung. Die im Informationsschreiben enthaltenen Verlängerungsanträge können ausgefüllt sowohl postalisch, als auch per E-Mail an dauerkarten@lausitzer-fuechse.de zurückgeschickt werden. Wer seinen Antrag online übermitteln möchte, findet in der Information eine entsprechende Anleitung zum Ausfüllen. Sollten dennoch Fragen aufkommen, so können diese über die o.g. E-Mail Adresse gestellt werden. Auch werden alle DK-Besitzer der letzten Saison ein kleines Präsent, aufgrund des vorzeitigen Saisonendes und der dadurch fehlenden Spiele erhalten. Dafür müssen sie jedoch ihre alte Dauerkarte bis zum Saisonstart aufbewahren. Neue Interessenten, die sich für die kommende Spielzeit eine Dauerkarte sichern möchten, können ebenfalls ihre Anträge abgeben. Das Antrags-Dokument (nur Neubestellungen) wurde auf der Homepage hinterlegt. Ebenfalls dort gibt es im unteren Teil eine Übersicht mit verfügbaren Plätzen. Alle Anträge werden in der Reihenfolge des Posteingangs bearbeitet. Da in diesem Jahr eine ganz besondere Situation gemeistert werden muss, werden hiermit alle Interessenten darüber informiert, dass eine persönliche Abgabe der Reserverierungen in der Geschäftsstelle nicht möglich ist. Die Anträge können daher nur im Briefkasten der Geschäftsstelle hinterlegt, per Briefpost an EHC”Lausitzer Füchse” Spielbetriebs GmbH, Prof.-Wagenfeld-Ring 70, 02943 Weißwasser, oder per E-Mail an dauerkarten@lausitzer-fuechse.de geschickt werden. (pm)Die Lausitzer Füchse starten mit der Dauerkartenreservierung für die Saison 2020/2021. Trotz der ungewissen Situation geht die Liga davon aus, dass der 11.…

weiterlesen