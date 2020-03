Mobile Corona-Test-Container im Einsatz

Seit 13. März sind zwei mobile Container in Sebnitz und Pirna einsatzfähig, in dem medizinisches Personal Speichelproben nimmt - einer auf dem Sonnenstein in Pirna vor dem Landratsamt, einer in Sebnitz. Ein weiterer Container wird später noch in Freital aufgestellt. Damit müssen Bürger bei Corona-Verdacht für Rachenabstriche nicht mehr zwingend in eine Klinik oder zum Arzt.

In diesen Containern, die keine öffentliche Beprobungsstelle darstellen, wird das Gesundheitsamt des Landkreises bei Bedarf Beprobungen von Personen bei Infektionsverdacht vornehmen. Amtsärztin Dr. Cornelia Mix zeigt in der mobilen Beprobungsstelle ein Probenahmeset im Rahmen der Coronavirus PCR Diagnostik. „ Dazu gehören Utensilien wie ‚Virustupfer‘, Tupferröhrchen oder Monovette, ein flüssigkeitsdicht verschraubtes Plastikröhrchen in der Verpackung, eine Schutzbrille sowie Masken für den Mund- und Nasenschutz“, erläutert die Amtsärztin.

Um die mobilen Beprobungsstellen personell zu besetzen, haben sich mehrere Ärzte bereiterklärt. Diese werden sich nach einem Dienstplan vor Ort einfinden. „Verdachtsfälle von Infizierten sollen sich zunächst bei ihrem Hausarzt melden, über das Gesundheitsamt des Landkreises werden dann in Rücksprache die Beprobungen stattfinden“, so Dr. Cornelia Mix.

In Schutzausrüstung werden die Ärzte dann die Probe nehmen, um zeitnah eine Diagnostik zum Erregernachweis zu ermöglichen. Bei Verdacht auf das Vorliegen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus werden Proben möglichst parallel aus den oberen und den tiefen Atemwegen entnommen werden.

Die Verdachtspersonen kommen direkt aus der häuslichen Vorsorgequarantäne zur Beprobung und begeben sich nach der Beprobung bis zum Vorliegen des Befundes wieder in häusliche Quarantäne. (caw/df)