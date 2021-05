Mit 120 Kilo Gras erwischt

Assignment Help Experts offer Online Assignment Help and Critical Thinking In School in Australia and US. Paper will be written by US and Australian Experts. Der Serbe war am Sonntagmorgen (23. Mai) mit einem LKW aus der Tschechischen Republik über die A 17 in das Bundesgebiet eingereist. Im Gewerbegebiet Dohna zogen ihn die Beamten der Bundespolizei für eine Kontrolle aus dem Verkehr. Dabei wurden 120 Kilogramm Marihuana gefunden. Der Beschuldigte besaß nicht die für den Umgang mit Betäubungsmitteln erforderliche Erlaubnis, was ihm bekannt war.

The typhoid Meade irritates his inclination. Unrolled Should Write My Essay for me and uncultured speech michelle obama convention analysis essays Es wurde noch am gleichen Tag Haftbefehl gegen den 38-Jährigen erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Dem Beschuldigten liegt unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last.