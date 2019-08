Lok und VfL trainierten zusammen

Sowohl die Fußballer des VfL Pirna-Copitz 07 als auch die Handballer der SG Pirna Heidenau haben bei ihren Siegesfeiern besondere Rituale. "Wenn wir mal die magisch 30 Tore Grenze knacken oder ein Spieler eine runde Treffersumme erreicht, wird das in der Kabine schon entsprechend gefeiert", verriet Lok-Mannschaftskapitän Torsten Schneider. Die Fußballer des VfL stehen dem in Nichts nach. „Bei uns ist das natürlich auch üblich. Abgesehen von Geburtstagen und Hattricks fällt uns auch immer etwas ein“, sagte VfL-Mannschaftskapitän Sebastian Scholz an. Das, was beide Vereine am Montag veranstalteten, ist noch kein Ritual, könnte aber eins werden.

Spieler aus beiden Teams traten bei der ersten gemeinsamen Trainingseinheit an und zeigten, dass sie auch in der Sportart der anderen Mannschaft etwas draufhaben. In gemischten Teams wurde jeweils eine halbe Stunde Fußball und Handball gespielt. "Das hat allen riesengroßen Spaß gemacht und die Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen weiter vertieft", freute sich Lok-Geschäftsführer Uwe Heller über den gelungenen Abend. "Die Fußballer sind oft bei uns in der Halle und feuern uns an. Logisch, dass wir da am ersten Spieltag der Landesliga mal einen Gegenbesuch starten", schob er hinterher.

Auch VfL-Trainer Enrico Mühle war vom gemeinsamen Training des jeweils höchstklassigen Fuß- und Handballteams aus dem Landkreis sehr angetan. "Viele Spieler kenn sich auch privat. So stand in erster Linie der gemeinsame Spaß im Vordergrund", so Mühle. Ernst wird es für beide Teams noch im Monat August. Die Fußballer des VfL müssen am 11. August im Pokal auswärts gegen den FV Laubegast Farbe bekennen. Am 17. August steigt das erste Punktspiel im Willy-Tröger-Stadion gegen Germania Mittweida. Die SG Pirna Heidenau startet etwas später – am 30. August mit einem Heimspiel gegen den HC Aschersleben in die neue Saison.