Keine Angst vorm Anwalt

Wer in seinem Leben das erste Mal beim Anwalt sitzt, der kennt vielleicht dieses komische Gefühl, verbunden mit der dringlichen Frage: Rieseln jetzt eigentlich schon Geldscheine durch die Sanduhr? Gerade für einkommensschwache Haushalte kommt deshalb der Gang zum Advokaten häufig nicht in Frage, obwohl er u.U. ratsam wäre. »In unserem Rechtstaat darf der Zugang zum Recht nicht davon abhängig sein, ob man sich das leisten kann oder nicht«, sagt Dr. Detlef Haselbach, Präsident der Rechtsanwaltskammer Sachsen. Zusammen mit Sachsens Justizministerium hatte die Kammer 2009 das Pilotprojekt zunächst in Löbau aus der Taufe gehoben. Mit jährlich 1.500 Beratungen in den mittlerweile zwölf Beratungsstellen hat das Hilfsangebot den Teststatus längst hinter sich gelassen.



Kostenfrei und unkompliziert: Einfach hingehen



»Häufig fühlen sich die Menschen im Recht, sind es aber nicht. In den anwaltlichen Beratungsstellen bekommen sie ein Gefühl für die Rechtslage«, erklärte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow zur Eröffnung des Büros in Pirna. Es sei ein niederschwelliges Angebot, das Berührungsängste mit der Justitz abbauen soll. Zielgruppe sind Menschen mit ALG-II und unterdurchschnittlichem Einkommen. Großer Vorteil: Die Inanspruchnahme der anwaltlichen Auskunft ist kostenfrei und unkompliziert. Ein vorheriger Termin ist nicht nötig. Die Beratungsstelle befindet sich im Erdgeschoss des Amtsgerichtes (Zimmer 6) und ist jeden Montag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Beratung übernehmen Rechtsanwälte aus der Region – ehrenamtlich. Insgesamt 13 Juristen haben sich dafür gemeldet.

Sozialrecht häufig Thema

»Die meisten Anfragen in den letzten Jahren betrafen das Sozialrecht sowie arbeits- und familienrechtliche Angelegenheiten«, sagte Haselbach. Interessantes Detail: Etwa die Hälfte aller Fälle konnte direkt vor Ort geklärt werden. »Ist das nicht der Fall, gibt es nach wie vor die Möglichkeit, sich einen Beratungsschein zu holen«, so der Kammerpräsident weiter.

Im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge gibt es bereits schon eine anwaltliche Beratungsstelle in Neustadt (Rathaus Neustadt, Bürgerbüro, Markt 24, jeden Donnerstag 15.30 bis 17.30 Uhr). Zwei weitere Büros befinden sich in Dresden (Ortsamt Pieschen und Ortsamt Altstadt).

Übersicht über Beratungsstellen und Öffnungszeiten.