Johanniter bauen Teststationen aus

Seit November 2020 betreiben die Johanniter im Einsatzzentrum AKKON, auf der Zschierener Straße 5 in Heidenau, ein Corona-Testzentrum. Dadurch möchte der Regionalverband Dresden der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. dazu beitragen, die Verbreitung des Virus schnellstmöglich einzudämmen. Hier können bis zu 200 Antigen-Schnelltests am Tag durchgeführt werden, aber auch PCR-Tests sind möglich. Momentan lassen sich rund 80 Personen am Tag testen.

Das Zentrum ist ausgestattet mit einem Wartebereich und zwei großen Testzimmern mit je vier Kabinen. Eine Terminvereinbarung ist zur Gewährleistung eines zügigen Ablaufs gewünscht. Personen, die ohne Termin erscheinen, können nach ein wenig Wartezeit ebenfalls getestet werden. Obwohl es in der Vorweihnachtszeit zu einer sehr hohen Nachfrage kam, konnten Schlangenbildungen bisher dennoch vermieden werden. Das liegt auch an der flexiblen Anpassung der Öffnungszeiten, die aktuell auf 6 bis 20 Uhr von Montag bis Sonntag, ausgeweitet worden ist.



Seit dem 25. Januar steht zusätzlich ein neuer Test-Standort der Johanniter im Bürgerzentrum Waldschänke in Dresden-Hellerau zur Verfügung. An diesem Standort wird montags bis sonnabends von 8 bis 14 Uhr getestet. Zudem sind die Johanniter auch mit mehreren mobilen Teams unterwegs.



Die Johanniter bieten die Möglichkeit der Schnell- und der PCR-Tests. Die PoC-Antigen-Schnelltests werden dabei häufig von Privatpersonen genutzt und werden für Personen ohne Symptome empfohlen, die zum besonders gefährdeten Personenkreis zählen oder mit diesen in Kontakt stehen. Nach nur 15 Minuten hat man sein Ergebnis.

Für Personen mit Symptomen, die in der Regel über das Gesundheitsamt vermittelt werden, sind die PCR-Tests vorgesehen. Diese bieten zudem eine minimale Fehlertoleranz. Jedes Unternehmen kann ein für sich individuelles Testkonzept erstellen und seine Mitarbeiter nach diesem testen lassen. In vielen Branchen gehört eine regelmäßige Testung mittlerweile zur Pflicht und sorgt andererseits auch für ein verstärktes Sicherheitsgefühl bei den Mitarbeitern.

Durch die Kooperation mit der »DKMS Life Science Lab« und anderen sozialen Trägern, die allesamt ohne Gewinninteresse arbeiten, können diese Tests jetzt schon für 69 Euro angeboten werden. Die vom Gesundheitsamt vermittelten Tests werden von der Kasse übernommen. Nach rund 24 Stunden bekommt man sein Testergebnis. »Wenn die ersten Lockerungen kommen, wird der Bedarf an Tests auch noch einmal steigen, da diese an Öffnungen gebunden sein könnten«, sagt Sophie Koch von der Johanniter-Öffentlichkeitsarbeit.

Über www.johanniter.de/coronatest-dresden können freie Termine schnell eingesehen und gebucht werden.