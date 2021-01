IBSF Europacup Bob in Altenberg

Who Can Help Me Write A Research Paper - Writing Service: 100% Plagiarism-Free. Free Consultation. Online Essay Writers Serving 'Write my essay' requests 24/7. ? (888) 562-4662 professional writers Revise My Essay guide to writing the perfect essay homework help martin luther king Zum Start ins neue Jahr finden in dieser Woche in Altenberg die nächsten internationalen Kufensport-Rennen statt: Der IBSF Europacup Bob macht am SachsenEnergie-Eiskanal Station.

Neun Pilotinnen und 18 Piloten mit ihren Teams sind für die am Donnerstag, 7. Januar, auf der WM-Bahn beginnenden Wettbewerbe gemeldet. Sie vertreten insgesamt zehn verschiedene Nationen, darunter Deutschland, Kanada, Russland und die Schweiz.

An den Start gehen auch die „Local Heroes“ Stephanie Schneider (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) sowie der nach einer Verletzung wieder genesene Zweierbob-Juniorenweltmeister Richard Oelsner und Sachsens Nachwuchshoffnung Maximilian Illmann (beide BSC Sachsen Oberbärenburg). Die weiteren deutschen Pilot*innen sind Lisa Buckwitz (SC Potsdam), Hans-Peter Hannighofer und Jonas Jannusch (beide BRC Thüringen).

Vier Rennen mit jeweils zwei Läufen stehen auf dem Programm:

Donnerstag, 7. Januar – EC Zweierbob Männer (1. Rennen) – 1. Lauf ab 9 Uhr, 2. Lauf ca. 10.40 Uhr

Freitag, 8. Januar – EC Zweierbob Frauen und EC Zweierbob Männer (2. Rennen) – Männer: 1. Lauf ab 9 Uhr, 2. Lauf ca. 10.30 Uhr – Frauen: 1. Lauf ca. 9.45 Uhr, 2. Lauf ca. 11 Uhr

Samstag, 9. Januar – EC Viererbob – 1. Lauf ab 9 Uhr, 2. Lauf ca. 10 Uhr

Wie alle Wettbewerbe der laufenden Saison findet auch der IBSF Europacup Bob unter strengen Hygieneauflagen statt. Dazu gehört auch, dass keine Zuschauer am SachsenEnergie-Eiskanal zugelassen sind. Kufensportfans können die Trainingsläufe und Rennen dennoch in Gänze live verfolgen. Über die Internetseite und den Youtube-Kanal des SachsenEnergie-Eiskanals oder bei BSD-TV, dem gemeinsamen Livestream-Portal der vier deutschen Bahnen, kann man bei allen Fahrten live dabei sein.

Links zu den Livestream-Angeboten IBSF Europacup Bob in Altenberg:

In der zweiten Januarwoche geht es am SachsenEnergie-Eiskanal mit dem IBSF Europacup Skeleton und dem IBSF Intercontinental Cup Skeleton presented by VEF weiter.