"Hoffnung für John" – Spendenaktion voller Erfolg

KCC mit der größten Teilnehmerzahl beim Karnevalsumzug dabei

Cottbus. Die Gemeinde Kolkwitz ist mit dem Kolkwitzer Carneval Club 1955 e.V (Startnummer 34) wieder mit einem riesen Tross beim „Zug der fröhlichen Leute“ am Sonntag am Start. Auf 150 Meter Länge sind 120 Karnevalisten aus der Gemeinde auf der Straße. Der Bürgermeister Karsten Schreiber wird sich mit seinen Mitstreitern auf das Lasten- Rad schwingen. Als Imker, umringt von verkleideten Insekten, wird er dafür werben, in den Gärten für mehr Blütenreichtum zu sorgen. In dieser Reihenfolge werden die Kolkwitzer des KCC auf der Umzugsstrecke unterwegs sein: Führungsfahrzeug Standarte Kutsche Bürgermeister radelnd unter dem Motto: „Die Kolkwitzer Tag- und Nachtschwärmer“- eine insektenfreundliche Gemeinde Funkengarde Elferratswagen Kinderfunken Kinderelferrat auf dem Truck Showgirls Gulaschkanone mit Glühwein Die Sechstanten Jürgen Kuhlmann mit Tuk-Tuk Teufelsweiber Hein KCC Fanclub mit Truck (pm/Gemeinde Kolkwitz)Die Gemeinde Kolkwitz ist mit dem Kolkwitzer Carneval Club 1955 e.V (Startnummer 34) wieder mit einem riesen Tross beim „Zug der fröhlichen Leute“ am Sonntag am Start. Auf 150 Meter Länge sind 120 Karnevalisten aus der Gemeinde auf der Straße. Der…

