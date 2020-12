Geschenke fÃ¼r die Sonneninsel

styles of apa papers Things Fall Apart Essay Help need help with narrative essay my pet dog essay in english Traditionell unterstützt das Helios Klinikum Pirna jedes Jahr den Sozialen Weihnachtsmarkt auf dem Sonnenstein, der ehrenamtlich vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen und seinen Mitgliedsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Volkssolidarität und Lebenshilfe veranstaltet wird. Doch da dieser ausfällt, wird den Kindern und Jugendlichen des Kinder- und Jugendhauses Sonneninsel eine Freude bereitet.

Zehn Kinder zwischen 0 und 18 Jahren, deren Eltern sich im Moment nicht angemessen um sie kümmern können, feiern hier gemeinsam Heiligabend. Und da dürfen natürlich auch Geschenke nicht fehlen. Die Wunschliste haben die Betreuer geschrieben – darauf steht neben Dingen zum Spielen, Lernen und Spaß haben auch etwas, das den Kindern und Jugendlichen helfen wird, den Kontakt mit Angehörigen und Eltern zu halten. Denn aufgrund der Corona-Beschränkungen gilt auch für die Sonneninsel ein Besuchsverbot.