Ganz besondere Augen-Blicke

Seit über zehn Jahren organisiert die Künstlerin Christiane Stoebe mit der Stadt Pirna einen Fotowettbewerb rund um die Stadt und zeigt so ganz persönliche, oft überraschende, originelle Blickwinkel auf die eigene Stadt.

Die besten der eingesandten Arbeiten werden regelmäßig in der „Galerie am Gleis“ in der Bahnhofsunterführung in Pirna gezeigt. Nun gibt es 2020 zum zweiten Mal einen weiteren Fotowettbewerb im Rahmen des Skulpturensommers in den Bastionen Sonnenstein. Christiane Stoebe, Kuratorin des Skulpturensommers, der am 10. Mai, 11 Uhr eröffnet wird, lädt schon vorher Hobbyfotografen zur „Besonderen Stunde“ in die Ausstellung der Festung des Schlosses Sonnenstein ein. Der Skulpturensommer steht dieses Jahr unter dem Thema „Die Dresdner Bildhauerschule, von Ernst Rietschel bis heute“. „Schon am 4. April, 11 – 15 Uhr können Hobbyfotografen ihre ganz besonderen Augen-Blicke der Ausstellung mit dem Fotoapparat einfangen und die über 70 Werke von Professoren der Dresdner Bildhauerschule ganz ohne Besucherverkehr in Szene setzen“, erklärt Christiane Stoebe. Anmeldung für die „Besondere Stunde“ ab sofort unter kulturfoerderung@pirna.de . Die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt. Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich.

Im Anschluss können die Fotografen bis zu drei Fotos beim Fotowettbewerb einreichen. Aus allen Einsendungen wählen die Kuratorin und ihr Team die 20 interessantesten Fotografien aus und stellen diese in der „Galerie am Gleis" am Pirnaer Bahnhof aus. Eröffnet wird die Ausstellung dann am 24. April. Bis 12. April müssen die Fotos digital unter der Adresse: kulturfoerderung@pirna.de eingereicht werden. Alle Teilnahmebedingungen sind unter www.pirna.de/skulpturensommer zu finden.

Ein zweiter Fotowettbewerb startet dann am 1. August. „Da dreht sich alles um die Innenansichten von Pirna. Denn nicht nicht nur die Außenarchitektur der Gebäude von Pirna sind eine Augenweide, nein auch die Innenräume, ob Höfe, Hallen und Zimmer sind Juwelen“, ist Christiane Stoebe begeistert. Auch hier kann jeder drei Fotos an die Kulturfoerderung@Pirna.de einsenden. In einer Jurysitzung Mitte September werden die 20 besten Fotos ausgesucht und vergrößert und in der Bahnunterführung in der Galerie gehängt. Die Eröffnung wird voraussichtlich Ende September sein.

Den Pirnaern sowie ankommenden, aber auch abreisenden Gästen sollen auf diese Weise in einer sicher ungewöhnlichen Ausstellung bei der An- und Abreise besondere Einblicke auf Pirna geschenkt werden. (caw)