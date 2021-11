Â»GÂ«-bremste Vorfreude?

Dieses Jahr sollte es mal wieder soweit sein: Nach fast zwei Jahren Corona und dem schmerzlichen Ausfall der Weihnachtsmärkte in 2020 war die Hoffnung auf diese wichtige Tradition der Adventszeit groß.

Viele Vorbereitungen wurden dafür bereits getroffen. So ist Ende Oktober das Pirnaer Weihnachtskind vorgestellt worden. Die zehnjährige Thea aus Pirna-Pratzschwitz hat dabei das Rennen gemacht und wird als Botin der Pirnaer Weihnacht zahlreiche Plakate zieren. Auch der Weihnachtsbaum wird an diesem Sonnabend auf dem Marktplatz der Sandsteinstadt errichtet. Die Blautanne soll gegen 12 Uhr in Graupa gefällt und ca. 14 Uhr auf dem Marktplatz in Pirna aufgestellt werden.

Auch in anderen Orten des Landkreises laufen die Vorbereitungen für die Advents- und Weihnachtszeit. In Heidenau ist auch schon ein vorläufiges Bühnenprogramm für den Weihnachtsmarkt vom 26. bis 28. November erstellt worden. Zahlreiche weitere Weihnachtsmärkte der Region, wie der Freitaler Schlossadvent, sind geplant.

Am Dienstag erreichte die Veranstalter, Händler und Freunde der Weihnachtsmärkte im Freistaat aber die erste Hiobsbotschaft. Die sächsische Landesregierung wolle das 2G-Modell auf fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens ausdehnen und damit seien auch die Weihnachtsmärkte mit betroffen. Noch im Sommer wollte die Regierung eine Ausnahmeregelung für die Märkte erteilen und diese somit ermöglichen. Doch das verantwortliche Ministerium ruderte wenige Stunden nach der Bekanntgabe der verpflichtenden 2G-Regelung am Dienstag wieder zurück. Nun war die Verwirrung groß. Am Freitag wird dann die neue Corona-Verordnung in Kraft treten, die dazu eine Regelung schaffen wird. Was allerdings konkret zu den Bestimmungen auf den Weihnachtsmärken ausgehandelt werden wird, ist noch offen. Genauso wie die Reaktionen der Markbetreiber und Händler.

Die unsichere Situation um mögliche Beschränkungen führt zudem zu einem erheblichen Personalmangel. Denn kaum einer weiß, ob die Märkte auch wirklich stattfinden werden, in welcher Form auch immer. Schon letztes Jahr hatte man, auch beim Pirnaer Canalettomarkt, bis zum Schluss gehofft und ist letztendlich bitterlich von der Politik enttäuscht worden. Einige Händler sagen daher bereits jetzt ihre Teilnahme an den Weihnachtsmärkten ab.

