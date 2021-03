Freital: Testzentrum geht in Dauerbetrieb

We must buy newspapers. The mission of this website is to increase access to high-quality journalism while helping to fund the reporting necessary to hold President Trump accountable. On this site you can 1) pledge to see here now, 2) request a free newspaper subscription, or 3) donate towards a gift subscription. Die Freitaler können sich weiterhin einmal wöchentlich auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen. Bereits jetzt können Termine bis zum 17. März gebucht werden. Die weiteren Tage werden im Laufe der kommenden Woche freigeschaltet.

Für den Antigenschnelltest ist ein Termin erforderlich. Möglich ist dies im Internet unter www.freital.de/coronatest. Geöffnet ist das Testzentrum jeweils von 8 bis 17 Uhr.

Zum Test-Termin ist zwingend der Personalausweis (oder ein vergleichbares Dokument, mit dem man sich ausweisen kann) mitzubringen. Auch das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Vor dem Test ist eine Einverständniserklärung zum Datenschutz notwendig. Diese sollte bereits ausgefüllt zum Termin mitgebracht werden.

Das Ergebnis des Tests liegt innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor. Für diese Zeit steht ein Wartebereich zur Verfügung. Eine Information über das Testergebnis wird schriftlich ausgehändigt. Im Falle eines positiven Testergebnisses besteht die Pflicht zur unmittelbaren Quarantäne und zur Meldung gegenüber dem Gesundheitsamt.

Unterstützung bei der Terminvereinbarung – insbesondere für ältere oder beeinträchtigte Menschen – bietet das „Regenbogen“ Familienzentrum an. Unter Tel. 0351/6441539 stehen Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr dort Ansprechpartner zur Verfügung.

Aktuell bietet auch die Kreisverwaltung an vier Standorten im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Möglichkeit der Durchführung von kostenlosen Schnelltests an. Diese befinden sich in Dippoldiswalde (Sportpark), Bannewitz (Bürgerhaus), Neustadt (Sportforum) und Heidenau (Johanniter). Infos zu Testzentren im Landkreis unter www.landratsamt-pirna.de/kostenlose-schnelltests-im-landkreis.html

Alle Informationen und Hinweise zum Virus und den Maßnahmen in der Stadt Freital gibt es ständig aktualisiert auf www.freital.de/coronavirus.