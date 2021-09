Freital feiert 100. Geburtstag

Am eigentlichen Gründungstag, dem Type Essay Online uk - Best pharmacy waiting for you to buy drugs. Amazing discounts that will make your medications even more affordable. Buy 1. Oktober, wird ab 18 Uhr eine Open-Air-Festveranstaltung auf dem Freitaler Neumarkt stattfinden, umrahmt von einem Bühnenprogramm, das in Zusammenarbeit mit der Spielbühne Freital entstanden ist. Dabei wird die Geschichte Freitals kurzweilig erzählt. Der Ticketverkauf für diese Veranstaltung ist angelaufen.

Für die beiden anderen Festtage wird auf dem Neumarkt und im Windbergpark kein Eintritt erhoben. Am Samstag, 2. Oktober, wird auf dem Neumarkt und im Windbergpark beim Bürgerfest die vielfältige Freitaler Vereinslandschaft sichtbar. Mit-Mach-Angebote sowie ein attraktives Bühnenprogramm unter anderem mit Bands aus Freital und Umgebung laden ab 11 Uhr zum Verweilen ein. Den Abend werden eine Lasershow und Musik abrunden.

Am Sonntag, 3. Oktober, findet ab 11 Uhr findet im Windbergpark ein kunterbuntes Kinderfest statt. Ab 14 Uhr zieht außerdem eine große Jubiläumsparade entlang der Dresdner Straße, die die Geschichte Freitals, die Vielfalt der Stadtteile und die unterschiedlichen Facetten des Ehrenamts erzählt. Am Vormittag wird auf dem Windberg eine Ökumenische Segensfeier veranstaltet, am Nachmittag stehen noch ein Entenrennen, ein Traditionsfußballspiel und ein Konzert im Programm.

Was man an dem Wochenende alles in der Stadt erleben kann, darüber informiert ein Programmheft, welches jetzt erschienen ist. Die 12-seitige Broschüre liegt dem aktuellen Amtsblatt „Freitaler Anzeiger“, Ausgabe 17 vom 17. September, bei und wird damit an jeden Freitaler Haushalt verteilt. Zusätzlich sind die Hefte an vielen öffentlichen Auslagestellen wie dem Bürgerbüro Stadt Freital im Bahnhof Potschappel, der Stadtbibliothek im City-Center oder online unter www.100.freital.de erhältlich.