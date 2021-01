Festlegung von Alkoholverbotszonen

My English 101 essay would have been a disaster if it hadn't been for 1custompapers.com, they saved me from failing my class. 5 Paragraph Essay On Leadership Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat am 26. Januar eine neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) erlassen.

Durch die neue Verordnung, welche am 28. Januar in Kraft tritt, werden die Landkreise und Kreisfreien Städte verpflichtet die Örtlichkeiten festzulegen, an denen der Konsum von Alkohol untersagt ist.

Die Allgemeinverfügung beinhaltet eine Anlage mit konkret bezeichneten öffentlichen Orten und Plätzen, aufgeschlüsselt nach Städten und Gemeinden, auf denen der Konsum von Alkohol untersagt ist.

Generell ist an folgenden Orten im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge der Konsum von Alkohol untersagt:

* Bushaltestellen

* Bahnhöfen

* Marktplätzen

* Tankstellen

* Eingangsbereich von Groß- und Einzelhandelsgeschäften (einschließlich dazugehörige Parkplätze und Parkhäuser)

Die Allgemeinverfügung gilt vom 28. Januar bis einschließlich 14. Februar 2021.

Die Allgemeinverfügung ist >>HIER<< einsehbar.