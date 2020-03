Familienzentrum bietet Einkaufsservice an

"Spieltrieb" – Ausstellung im Rathaus Heidenau

Heidenau. Voraussichtlich ab 20. April ist im Rathaus Heidenau eine neue Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel „Spieltrieb“ zeigen Pedro und Brigitta M. Arnold ihre Arbeiten. „Von mir werden etwa 90 Zeichnungen verspielter Tiere zu sehen sein, die ein Musikinstrument oder auch mit anderen Dingen, zum Beispiel Spaghetti spielen“, erzählt Peter Götz, alias Pedro. Ergänzend dazu stellt Brigitta M. Arnold rund 50 ihrer Werke aus, Buntstiftzeichnungen sowie Bilder, die sie mit alkoholischer Tinte gezeichnet hat. Sie spielt gern mit den verschiedenen Techniken, Farben und Formen. Besonders die Wirkung der alkoholischen Tinte fasziniert sie: „Diese Tinte macht was sie will. Man muss sich oft überraschen lassen, was daraus wird. Der Farbe bei ihrem Spiel zuzuschauen, begeistert mich.“ Während Brigitta M. Arnold in Sachsen aufgewachsen ist und schon viele Jahre in Dohna lebt, ist Pedro erst vor rund anderthalb Jahren nach Pirna gezogen. Er stammt aus Südbaden und lebte zuletzt in Stuttgart. „Vor etwa 19 Jahren habe ich den Entschluss gefasst, mich eines Tages ganz der Kunst zu widmen“, erzählt Pedro. „Darauf habe ich gezielt hingearbeitet und gespart. Vor anderthalb Jahren war es dann soweit, dass ich meinen Plan in die Tat umsetzen konnte.“ Seit Anfang der 1990er Jahre reiste er als Ingenieur beruflich oft nach Sachsen und war sowohl von der Architektur einzelner Städte, wie Meißen und Pirna begeistert, aber auch von der Natur. „Die Sächsische Schweiz und die Elbe sind für mich als Künstler inspirierend.“ Bereits als Kind interessierte er sich für ernste Kunst. Sein Kunstlehrer in der dritten Klasse hatte großen Anteil daran. Pedro ist als Kind mit Papier aufgewachsen, da sein Vater als Schriftsetzer eine eigene Druckerei besaß. Mit den Jahren entwickelte sich Pedro zu einem kabarettistischen Zeichner. Er zeichnet sowohl gegenständliche Bilder, als auch Karikaturen, wobei Tiere bei ihm im Mittelpunkt stehen. Mit Tusche, Aquarell- und Acrylfarben, aber auch mit Farbstiften und Eddings lässt er seine teils witzigen teils ernsten Karikaturen Strich für Strich entstehen. Mit der Zeit ist der „Rabe“, von ihm unbeabsichtigt, sein Markenzeichen geworden. „Raben sind faszinierende Vögel, mit denen man vom Gesichtsausdruck her vielfältig arbeiten kann“, erklärt er. Mitte 2019 hat er auch die Sächsische Schweiz zeichnerisch erobert. Dem voraus gingen in den letzten Jahren zwei mehrtägige Wanderungen entlang des Malerweges sowie der Sächsischen Weinstraße von Pirna nach Meißen. 2019 zeigte er im Pirnaer Rathaus unter dem Titel „Pedro stellt sich vor“ bereits 100 seiner Bilder. Er ist Mitglied im Kunstverein Sächsische Schweiz und einer der 14 Künstler, die seit Ende Februar die Galerie Vielfalt in Pirna betreiben. Brigitta M. Arnold ist Vorsitzende des Kunstvereins und Initiatorin dieser Gemeinschaftsgalerie. Seit 2003 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig, nachdem sie mehrjährige Studien und praktische Arbeiten im Bereich Gemälderestaurierung absolviert hat. Neben den Buntstiftzeichnungen in kleinen Formaten, in die sie viel Zeit und Energie steckt, stehen große Wandmalereien, die sie seit vielen Jahren für öffentliche und private Auftraggeber umsetzt. Diese sind aufgrund der Größe nicht nur künstlerisch sondern auch körperlich eine Herausforderung. Außerdem beschäftigt sie sich mit Schmuckgestaltung. „Ich sammle gern Naturobjekte, wie Muscheln, Steine oder Treibholz am Strand“, irgendwann habe ich mir überlegt, dass ich daraus auch etwas gestalten könnte. Neben Ketten und Ohrringen, probiert sie sich aktuell an Lampen aus Peddigrohr, Treibholz und Seidenpapier. Wer ihre Arbeiten genauer kennenlernen möchte, besucht sie einfach in ihrem Atelier in Dohna, sobald das wieder möglich ist. www.artwork.dohna.net https://die-zeichnung.de/ Claudia TracheVoraussichtlich ab 20. April ist im Rathaus Heidenau eine neue Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel „Spieltrieb“ zeigen Pedro und Brigitta M. Arnold ihre Arbeiten. „Von mir werden etwa 90 Zeichnungen verspielter Tiere zu sehen sein, die ein…

