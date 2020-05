Falkennachwuchs im Stadtmuseum beobachten

Bescheuert

Laut gedacht!. Bescheuert. Etwas anderes fiel mir im ersten Moment nicht ein, als ich das hörte: Unser Bundesverkehrsminister Andy Scheuer will verschärfte Regelungen zu Fahrverboten bei zu schnellem Fahren zurücknehmen. Wir erinnern uns: Am 28. April trat eine neue StVO in Kraft und die sah vor, dass der Führerschein weg ist, wenn man innerorts 21 km/h oder außerorts 26 km/h zu schnell fährt. So Mitte Mai muss dann auch Herr Scheuer von diesen Neuregelungen gehört oder in der ADAC-Zeitung gelesen haben. Jedenfalls will er das Fahrverbot nun wieder zurücknehmen, dafür das Bußgeld erhöhen. Was steht eigentlich in der Arbeitsplatzbeschreibung eines Ministers? Ihre Carola Pönisch