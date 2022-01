Dialog mit den BÃ¼rgern

Auch während die Bürger in seiner Stadt demonstrieren, verschanzt sich Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (Freitals Konservative Mitte) nicht hinter seinen Rathausmauern, sondern tritt aktiv an sie heran. So richtete er am 24. Januar vor dem Rathaus ein Statement an die Demonstranten, welches mit folgenden Worten begann: „Mit großer Sorge beobachte ich als Oberbürgermeister die aktuellen Entwicklungen. Der Ton wird schärfer, die Spaltung der Gesellschaft wird größer und die Nerven liegen überall blank.“ Er fordert alle Freitaler auf, „allen freidenkenden Menschen alles friedliche Handeln und Leben zu lassen! In unserer freiheitlichen Gesellschaft darf niemand ausgegrenzt werden! Ich respektiere die, die sich impfen, genauso wie die, die sich nicht impfen lassen. Und egal ob jemand für oder gegen die Maßnahmen ist. Jede friedliche Aktion auf Basis unseres Grundgesetzes ist legitim.“

Zudem lädt Freitals Oberbürgermeister die Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt zu einem „sachlich fairen Dialog" ein, der am 8. Februar 2022 mit Vertretern verschiedener Gruppierungen im Kulturhaus Freital stattfinden wird. Diesen „Runden Tisch" hatte er bereits am 23. Dezember 2021 angekündigt. Der moderierte Meinungsaustausch wird zunächst in einem nichtöffentlichen Rahmen und coronabedingt mit einer begrenzten Teilnehmerzahl abgehalten werden. Der „Runde Tisch" wird sich dabei wie folgt zusammensetzten: Jede der sechs Stadtratsfraktionen kann einen Vertreter entsenden, dazu kommt der Oberbürgermeister. Weitere sieben Personen werden aus der Freitaler Stadtgesellschaft, wie Kultur, Sport, Medizin, Gastronomie oder einem anderen Bereich kommen und sieben Plätze werden an Freitaler Bürgerinnen und Bürger vergeben, die per Zufallsprinzip dafür ausgewählt werden. Dafür können sich alle Freitalerinnen und Freitaler bis zum 1. Februar bewerben unter www.freital.de/buergerdialog.

Am Abend des 24. Januar ist in Bad Schandau auf dem Markt ein Bürgerdialog mit Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) sowie Stadträten und Ortsvorsteher des Kurortes abgehalten worden, der zuvor kurzfristig über Aushänge in der Stadt angekündigt worden war. Dieser Dialog ist eine Reaktion auf eine Versammlung von Demonstranten vor der Stadtratssitzung am vorangegangenen Mittwoch. Am Montag folgten nun rund 800 Personen dem Gesprächsangebot auf dem Marktplatz. Ohne Mikrofon und Lausprecher drangen die Worte des Bürgermeisters allerdings nur an einen kleinen Teil der Versammelten heran, dabei blieb es aber ruhig. Nach rund 30 Minuten verließ ein Großteil der Menschen den Marktplatz und spazierte durch den Ort. Ein kleiner Teil von ihnen blieb auf dem Markt, um mit Bürgermeister Kunack direkt ins Gespräch zu kommen. In den Diskussionen brachten die Bürger ihren Unmut über die derzeitige Situation aufgrund der Coronamaßnahmen zum Ausdruck. Bürgermeister Thomas Kunack kündigte an, weitere Gesprächsformate anzubieten. Aufgrund der Auflagen gestaltet es sich allerdings als schwierig. Im Nachgang des Bürgerdialogs entschloss sich Bad Schandaus Bürgermeister einen Brief an die Landesregierung zu verfassen. Alle Bürger, die dem Schreiben des Bürgermeisters etwas beifügen möchten, können dies bis spätestens 31. Januar 2022 in den Briefkasten des Rathauses einwerfen.

Auch in der Großen Kreisstadt Pirna sucht Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) nun das Gespräch mit den Bürgern. Das „Pirnaer Stadtgespräch", welches am 30. Januar, um 11 Uhr, auf dem Obermarkt stattfinden soll, ist als Auftakt für Gesprächsrunden mit weiteren Teilnehmern geplant. Am Sonntag sollen zunächst neben dem OB und den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates auch Teile der Stadtgesellschaft zu Wort kommen. „Wie wollen wir in Zukunft in unserer Stadt miteinander reden? Verschiedene Standpunkte sind völlig normal, wichtig ist jedoch, dass wir diese im fairen, sachlichen und vor allem friedlichen Dialog miteinander austauschen," gibt der Oberbürgermeister als das Frage und Motto zugleich für das Stadtgespräch aus. Die Veranstaltung wird live übertragen auf www.pirna.de.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.