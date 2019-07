Der CSD "Auf dem Lande"

Füchse: Saisonauftakt gegen Freiburg

Weißwasser/O.L.. Heute (5. Juli) veröffentlichte die DEL2 den Spielplan für die Saison 2019/2020. Wie bereits vermeldet, werden die Lausitzer Füchse mit einem Heimspiel am 13. September in die Saison starten. Der Gegner sind die Wölfe Freiburg. Dabei werden gute Erinnerungen wach, konnten doch die Füchse in den letzten beiden Jahren gegen den gleichen Auftaktgegner jeweils Siege einfahren. Der zweite Gegner heißt Landshut, aber aufgrund von Arbeiten an der Eishalle in Landshut wird die Partie erst am 22. Oktober nachgeholt. Damit starten die Füchse mit nur einem Spiel in das erste Punktspielwochenende. Ein Highlight in dieser Saison ist mit Sicherheit das Eventgame am 4. Januar 2020 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Dort stehen sich beim „HOCKEY OPEN AIR" Spektakel die Dresdner Eislöwen und die Lausitzer Füchse gegenüber.