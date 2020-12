Damit Kinderaugen leuchten

[First Day In College Essay jobs Every Freelance Writer] , writing agency jobs Writing Jobs A blog on see page with expert advice and examples. Seit zehn Jahren gibt es in der Reisemobil-Fabrik CAPRON eine schöne Tradition: Die Mitarbeitenden beschenken bedürftige Kinder in ganz Ostsachsen, die in Heimen oder Wohngruppen ohne ihre Familien leben müssen oder gar keine Angehörigen mehr haben.

In diesem Jahr beteiligten sich mehr als 450 Kollegen an der Aktion. Ein Großteil davon kommt aus dem Neustädter Werk – aber auch aus den Vertriebsgesellschaften im Allgäu trudelten Weihnachtspäckchen ein. Die kleinen Bewohner der Kindereinrichtungen durften ihre Wunschzettel selbst schreiben oder malen. Obendrauf gibt‘s meist noch die eine oder andere Überraschung.

Gesammelt wurden die Präsente auf großen, von Elchen gezogenen Holzschlitten in den Werkshallen, von wo aus sie sich auf den Weg zu insgesamt 16 Heimen im ostsächsischen Raum machen – unter anderem in Neustadt, Sebnitz, Dresden, Radebeul, Coswig, Bautzen und Görlitz. Dort darf man sich auf leuchtende Kinderaugen am Weihnachtsabend freuen.