Besondere Weihnachten

Viele treibt momentan die Frage um: Wie können wir dieses Jahr das Weihnachtsfest begehen? Denn laut der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 10. November sind unter anderem »Volksfeste, Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen« untersagt. Auch größere Familienfeiern, Plätzchenbacken mit den Großeltern und Reisen werden aufgrund der derzeitig weiter steigenden Infektionszahlen in diesem Jahr wohl kaum mehr möglich sein.

Schon der Ende Oktober beschlossene »Lockdown light« führte zur Absage etlicher Weihnachtsmärkte in unserem Landkreis, wie beispielsweise des Heidenauer Weihnachtsmarktes, der Sebnitzer Tannertweihnacht, des Freitaler Schlossadvents sowie der Weihnachtsausstellung auf Schloss Burgk.

Ob es den Pirnaer Canalettomarkt dieses Jahr geben wird, ist auch ungewiss. Die veranstaltende Agentur »Plan de Saxe« um Holger Zastrow kämpft weiterhin um die Realisierung eines coronakonformen Canalettomarktes (Stand: 19. November).

Viele Orte wollen aber durch weihnachtlichen Schmuck den Menschen in dieser schwierigen Zeit Weihnachtlichkeit und Wärme vermitteln. So soll in Sebnitz der Weihnachtsbaum, die festliche Beleuchtung sowie das Sebnitzer Tannertspiel auch dieses Jahr aufgestellt werden. Auch in Pirna wird geschmückt. So ist dieses Jahr die Pyramide am Dohnaischen Platz bereits am 9. November aufgestellt worden.

Auch den Pirnaer Marktplatz schmückt jetzt schon ein Weihnachtsbaum. Die rund 15 Meter hohe Coloradotanne ist am Morgen des 14. November in Liebstadt gefällt worden und traf gegen 13.30 Uhr auf dem Marktplatz in Pirna ein. Dabei mussten alle kräftig anpacken und kamen ganz schön ins Schwitzen, um den prächtigen Baum sicher zu platzieren. Im Anschluss ist er dann mit den markanten gold-rot-funkelnden Lichtern geschmückt worden.

Soziale Aktionen

Die Stadt Sebnitz startet gemeinsam mit der Aktion Zivilcourage e.V. das Projekt »WIR.Bewegen.hier«, um den Bewohnern der Pflegeheime von ASB und Volkssolidarität in Sebnitz Adventsgrüße zu versenden. Für die Gestaltung der Adventskalender können Einsendungen (Schokolade, aber nichts Selbstgebackenes, Geschichten, Gedichte, Rätsel, Selbstgemaltes und -gebasteltes) bis 25. November per Post oder persönlich an: WIR.Bewegen.hier, Schandauer Str. 8a, 01855 Sebnitz, abgegeben werden.

In Freital ruft die soziale Einrichtung »Kobü« unter dem Thema »Weihnachten bei uns…« kleine und große Künstler zum Malen und Texten auf. Diese Kunstwerke, möglichst im A4-Format, sollen dann in der Advents- und Weihnachtszeit die Schaufenster des »Kobü« schmücken und können zu den Sprechzeiten (Di. 10-12 Uhr, Do. 14-18 Uhr), per Post an: Koordinationsbüro für Soziale Arbeit, Dresdner Straße 90, 01705 Freital oder per Mail an info@sozialkoordination.de geschickt werden.

Das Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de startet Ende November die Aktion WEIHNACHTEN NEBENAN.

Dabei sollen Menschen ermutigt werden, gemeinsam in der Nachbarschaft, mit Abstand oder digital, Zeit zu verbringen, um beispielsweise Weihnachtssingen vom Balkon, Winterspaziergänge auf Abstand, digitales Nachbarschaftswichteln oder ein »offenes Ohr am Telefon« anzubieten.

Vor sieben Monaten, zum ersten Lockdown, hatte der Schlettauer Mark Schmidt unter #ofnbudennauf dazu aufgerufen, die Schwibbögen wieder vom Boden zu holen, um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Nun soll diese Aktion fortgesetzt werden.

Jetzt kommt es auf unsere Kreativität an, uns im Privaten in weihnachtliche Stimmung zu bringen, diese trotz der Coronabeschränkungen anderen rüberzubringen und gemeinsam Weihnachten zu feiern.

(Roberto Rink)