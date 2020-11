AllgemeinverfÃ¼gung zur Absonderung erlassen

After years of researching and going in-depth to analyze how the world of writing services work, weve learned how to be a top Critical Thinking Skills Book. With an army of professional dissertation writers and the experience we gained analyzing every service on the market, we wanted to be the one service that has it all. Die Absonderung von Personen, bei denen Corona nachgewiesen wurde, und die Quarantäne von engen Kontaktpersonen bleiben nach wie vor die wichtigsten Regularien zur Unterbrechung der Infektionsketten und der Verhinderung einer weiteren Verbreitung des Virus. Um einem zeitlichen Verzug aufgrund der Vielzahl der Fälle zuvorzukommen, wurde Anfang der Woche durch den Landkreis eine Allgemeinverfügung zur Absonderung erlassen.

Laut dieser Allgemeinverfügung haben sich Kontaktpersonen der Kategorie I (darunter fallen Personen, die engen Kontakt zu COVID-19-Erkrankten hatten), Verdachtspersonen und positiv getestete Personen unverzüglich in einer Wohnung oder einem anderweitig räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes abzusondern. Während der Zeit der Absonderung muss eine räumliche oder zeitliche Trennung von im selben Hausstand lebenden Personen gewährleistet sein, sofern sie nicht selbst der Absonderung unterliegen. Außerdem darf die betroffene Person keinen Besuch empfangen.

Positiv getestete Personen sind verpflichtet, sich selbst beim Gesundheitsamt zu melden und über das Testergebnis zu informieren.

Im Falle einer akuten Verschlechterung des Gesundheitszustandes während der Absonderung ist das Gesundheitsamt per Mail (symptome@landratsamt-pirna.de) oder telefonisch (Tel. 03501/5151190) sowie der Hausarzt zu kontaktieren.

Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 31. Januar 2021.

Vollständiger Wortlaut der Allgemeinverfügung unter: www.landratsamt-pirna.de/corona-bekanntmachungen.html