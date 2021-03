Aktionstag fÃ¼r Erhalt der Kulturlandschaft

Schnelltestcenter Haus der Presse

Dresden. Das Deutsche Rote Kreuz Dresden startet am 29. März ein Corona-Schnelltestcenter im Haus der Presse auf der Ostraallee. Die Testungen starten um 11 Uhr und finden dann täglich von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr statt. Feiertags wird von 8 bis 13.30 Uhr getestet. Bis zu 600 Corona-Schnelltests können im Testcenter durchgeführt werden. Die Terminbuchung erfolgt online unter www.corona-testzentrum-dresden.de. Um lange Wartezeiten und -schlangen zu vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung sinnvoll.Das Deutsche Rote Kreuz Dresden startet am 29. März ein Corona-Schnelltestcenter im Haus der Presse auf der Ostraallee. Die Testungen starten um 11 Uhr und finden dann täglich von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr statt. Feiertags wird…