Bob- & Skeleton-WM in Altenberg gestartet

Seit dem 1. Februar finden in Altenberg die BMW IBSF Bob & Skeleton Weltmeisterschaften presented by IDEAL Versicherung statt. Die WM war aufgrund der Covid-19-Pandemie von Lake Placid (USA) kurzfristig nach Altenberg verlegt worden, wo sie erst letztes Jahr ausgetragen worden sind.

Noch bis zum 14. Februar trifft sich die internationale Elite des Bob- und Skeletonsports zum Saisonhöhepunkt am SachsenEnergie-Eiskanal in Altenberg-Oberbärenburg.

Corona-Modus

Leider werden diese sonst von tausenden Sportfans aus aller Welt begleitenden Wintersportereignisse aufgrund von Corona ohne Fans an der Bahn stattfinden müssen. Dennoch werden die Athleten zumindest optisch das Gefühl haben, dass Zuschauer sie im Ziel bejubeln. Mit einem 20 Meter langen und drei Meter hohen Banner, das an der sonst voll besetzten Tribüne angebracht wird, wird ein voll besetzter Zuschauerraum simuliert.

Auch werden die Hygiene- und Abstandsregeln strikt eingehalten. Dazu gehört auch die Testung der Teilnehmer der Bob- und Skeletonweltmeisterschaften auf Corona. Diese wird vom Regionalverband Dresden der Johanniter Unfallhilfe durchgeführt.

Zeitplan

Insgesamt sieben WM-Titel werden in den zwei Wochen am SachsenEnergie-Eiskanal vergeben. So werden die Weltmeistertitel im Zweierbob Frauen, Zweierbob Männer, Skeleton Männer, Skeleton Frauen, Skeleton Mixed Team, Viererbob und erstmals im Frauen-Monobob vergeben. Athleten aus insgesamt 25 Nationen werden auf der Bahn im Osterzgebirge an den Start gehen.

Nach der virtuellen Eröffnungsfeier am 4. Februar, fanden am Freitag bereits die ersten Wettkämpfe der Frauen im Zweierbob statt, die am Samstag ab 14.30 Uhr in ihre entscheidenden Läufe gehen werden. Der Titelkampf im Männer-Zweierbob steht dann am Sonntag ab 14.30 Uhr im dritten und vierten Rennlauf an.

Am 12. Februar werden nach den letzten Rennläufen die WM-Titel der Frauen- und Männer-Skeletons ermittelt. Das Mixed-Team dieser Disziplin wird am Samstag, den 13. Februar, ihre Kufen in den Eiskanal brettern. Am Valentinstag findet neben der Entscheidung in der Königsdisziplin des Viererbobs, erstmals auch die Vergabe des WM-Titels im Frauen-Monobob statt.

So können die Fans die Sportereignisse am Bildschirm von zuhause aus mitverfolgen: Über die Internetseite www.SachsenEnergie-Eiskanal.de/livestream; den Youtube-Kanal www.youtube.com/bobbahnaltenberg und über www.bsd-tv.de #/livestream/altenberg.

Der genaue Zeitplan ist unter www.wm-altenberg.de zu finden.

Zeitplan (Auszug):

6. Februar ab 14.30 Uhr: Frauen, Zweierbob, 3. + 4. Lauf

7. Februar ab 14.30 Uhr: Männer, Zweierbob, 3. + 4. Lauf

12. Februar ab 9 Uhr: Frauen, Skeleton, 3. + 4. Lauf; ab 13 Uhr: Männer, Skeleton, 3. + 4. Lauf

13. Februar ab 9 Uhr: Skeleton, Mixed Team

14. Februar ab 9 Uhr: Frauen, Monobob, 3. + 4. Lauf; ab 15 Uhr: Viererbob, 3. + 4. Lauf