15. Osterzgebirgisches Puppentheaterfest

19 Vorstellungen stehen auf dem Programm. Vormittags und nachmittags wollen die Bühnen vor allem Familien mit Kindern erfreuen, so mit Geschichten wie der „Rasselkopf“ am 11. Oktober, 9.45 Uhr, im Bürgerhaus Bahnhof Kipsdorf, „Jorinde & Joringel“ am 12. Oktober, 10.30 Uhr, im Naturhotel Gasthof Bärenfels, „Das schönste Ei der Welt“ am 12. Oktober, 11 Uhr, im Bürgerhaus Bahnhof Kipsdorf, „Dornröschen“ am 12. Oktober, 11 Uhr, im Vereinshaus Johnsbach, „Ritter Rost“ am 12. Oktober, 14.30 Uhr, im Naturhotel Gasthof Bärenfels, „Du hast angefangen! Nein du!“ am 13. Oktober, 10 Uhr, im Bürgerhaus Bahnhof Kipsdorf, „Der Wolf und die 7 jungen Geißlein“ am 13. Oktober 10.30 Uhr, im Naturhotel Gasthof Bärenfels, „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ am 13. Oktober, 11 Uhr, in der Herklotzmühle Seyde, „Peter und der Wolf“ am 13. Oktober, 14.30 Uhr, im Naturhotel Gasthof Bärenfels, und „Hannelore Katz – ein kleines Katzenabenteuer“ am 13. Oktober, 15 Uhr, im Hotel Lugsteinhof.

Sechs Vorstellungen am Abend oder in den Nachtstunden sind erwachsenen Zuschauern vorbehalten. Höhepunkt ist die „Lange Nacht des Puppenspiels“ am 12. Oktober, ab 21.30 Uhr im Naturhotel Gasthof Bärenfels mit vielen beteiligten Puppenspielern. Jens Hellwig, der künstlerische Leiter des Festes, moderiert den Abend.

Dreh- und Angelpunkt des Osterzgebirgische Puppentheaterfest ist das Naturhotel Gasthof Bärenfels. Das war die feste Spielstätte von Paul Hölzig (1911 - 1989), einer der bekanntesten Puppenspieler Deutschlands in der Nachkriegszeit. Viele Zeitzeugnisse berichten in der Herberge von seinem Wirken. In Vitrinen sind seine Figuren – auch der Bärenfelser Kasper – ausgestellt. 1933 eröffnete Hölzig die Dresdner Puppenspiele. Mit diesem ersten Theater wurde er trotz Einschränkung im Zweiten Weltkrieg regional populär. Nach seinem Wohnort Bärenfels nannte er seine Bühne Bärenfelser Puppenspiele. Ihm zu Ehren hatten die Dresdner Puppenspieler Ruth und Hans-Joachim Hellwig, die Hölzig noch persönlich kannten, seine Figuren restaurierten und nach Bärenfels an die Wirtleute Julia und Jan Kempe zurückgaben, gemeinsam die Idee, dort regelmäßig ein Puppentheaterfest zu organisieren. Das erste gab es 2005. Heute hat es Tradition.

Karten und Programm unter www.puppentheaterfest.de