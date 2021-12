Lichtaktion entlang der Kirchstraße in Riesa-Gröba

Wie das Innenstadtmanagement Riesa mitteilte, kommt am Sonntag, 12. Dezember, das Friedenslicht aus Bethlehem in Riesa an und wird durch Einzelpersonen in die Stadt- und Ortsteile getragen.

Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes wird neben der weihnachtlichen Botschaft auch an den Auftrag erinnert, den Frieden unter uns Menschen zu stärken. Darum werden Vertreter der Stadtteilinitiative „Wir in Gröba“ ab 16.30 Uhr mit dem Friedenslicht in Gröba von der Elblandphilharmonie bis zur Gröbaer Kirche laufen. Anwohner der Kirchstraße und auch aus den Seitenstraßen sind herzlich eingeladen zu diesem Zeitpunkt mit einer eigenen Kerze vor ihr geschmücktes Wohnhaus oder an ihren geschmückten Gartenzaun zu treten, bzw. kurz auf die Kirchstraße zu gehen, um am Friedenslicht ihre eigene Advents- und Weihnachtskerze zu entzünden bzw. entzünden zu lassen.

Entsprechend der Coronaschutzverordnung ist darauf zu achten, dass bei dem entzünden Mundschutz getragen, vor den Häusern nur in Familienverbünden gestanden, der vorgeschriebene Abstand eingehalten und sich ohne weitere Gruppenbildung auf den Fußwegen bewegt wird.

Während dieser Lichtaktion spielen Vertreter des Posaunenchores der Kirchgemeinde vor dem Gemeindezentrum Advents- und Weihnachtlieder, so dass dies gute auf der Straße und auch in den Wohnungen mit dem entzündeten eigenen Friedenslicht am offenen Fenster gehört werden können. Nach ca. einer Stunde findet diese Aktion ihren Abschluss vor der Gröbaer Kirche, die auch in den folgenden Tagen das Friedenslicht beherbergt.

(pm/Sprungbrett e.V. Riesa)